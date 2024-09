Momentos de angustia vivió un hombre cuya cabeza quedó atrapada en los cristales que dan acceso al Tren Ligero de Guadalajara, Jalisco.

En redes sociales se volvió viral el video del incidente que ocurrió la noche del lunes 9 de septiembre cuando el joven intentaba ingresar por uno de los accesos de la estación Tetlán en la Línea 2.

En las imágenes se observa que varios de los presentes intentan auxiliar al hombre que está atrapado justo a la altura del cuello. Un usuario intenta activar las puertas a través del pase de una tarjeta pero no funciona, mientras que otros logran abrir a la fuerza los cristales, con lo que el usuario queda libre.

Tras el incidente, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano informó en su cuenta de X que personal de las estaciones atendió el incidente. Además, mencionó que solicitó apoyo del servicio médico interno para la valoración del usuario y que se dará atención al torniquete para evitar este tipo de incidentes.

El incidente provocó varias reacciones entre los usuarios. Algunos aseguraron que siempre que pasan por esas puertas tienen miedo de que les suceda lo mismo que el joven del video mientras que algunos tomaron con humor la situación.

"Siempre que paso por allí tengo miedo de que me suceda eso, que se cierren los cristales y quedarme atorado", "Ya me ha pasado y me golpeó las piernas y la espalda muy feo por eso siempre ya pasó la mochila primero" y "Hay que tener más cuidado y más con los niños, el sistema no los detecta y los pobres se dan sus buenos madrazos con las puertas", fueron algunos de los comentarios.

FS