Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el lunes 23 de febrero de 2026

El clima en Chapala para este lunes 23 de febrero informa que estará con cielo claro con 17 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 11 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 41%.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 7 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Sábado 28 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Domingo 1 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Lunes 2 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

