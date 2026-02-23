Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 23 de febrero de 2026

El clima en El Salto para este lunes 23 de febrero determina que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 10 grados.Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13Sábado 28 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14Domingo 1 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14Lunes 2 de marzo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Zapopan