Lunes, 23 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 23 de febrero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de El Salto

Por: Redacción web .

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 23 de febrero de 2026

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 23 de febrero de 2026

El clima en El Salto para este lunes 23 de febrero determina que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 10 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

Sábado 28 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14

Domingo 1 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14

Lunes 2 de marzo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Tlaquepaque
Clima en Monterrey
Clima en Chapala
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Ciudad de México
Clima en Cancún
Clima en Mazamitla
Clima en Tonalá
Clima en Tapalpa
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Guadalajara
Clima en Zapopan

Temas

  • Clima en El Salto
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones