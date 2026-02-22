El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) reportó que hasta las 18:30 horas de este domingo se habían cancelado 56 vuelos y 35 presentaban demoras en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, debido a los hechos violentos registrados en diferentes municipios del estado.

A través de un comunicado, la empresa señaló que, pese a las afectaciones en los itinerarios, el aeropuerto mantiene sus operaciones bajo control y con condiciones seguras para los pasajeros, priorizando la coordinación con las autoridades federales.

El GAP exhortó a los viajeros a mantener contacto directo con sus aerolíneas para confirmar el estatus de sus itinerarios, ya que varias compañías ajustaron sus operaciones y programaciones ante la emergencia. Además, pidió extremar precauciones en los traslados hacia la terminal, la cual permanece bajo resguardo de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, como parte de un operativo de seguridad coordinado.

El Grupo Aeroportuario del Pacífico, operador de 14 aeropuertos —12 en México y dos en Jamaica—, recordó que en 2024 movilizó 63.7 millones de pasajeros y administra terminales estratégicas como Aeropuerto Internacional de Tijuana, Aeropuerto Internacional de Los Cabos, Puerto Vallarta y Manzanillo, además de las terminales caribeñas de Aeropuerto Internacional de Kingston y Aeropuerto Internacional de Montego Bay.

El operador reafirmó que continuará evaluando la situación para garantizar la seguridad y reanudar gradualmente las operaciones afectadas.

EE