“Lo que hoy gobierna al país no es izquierda, es un régimen autoritario y populista con un mentiroso y merolico de presidente”, sostuvo Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán y aspirante a responsable del Frente Amplio por México, al participar este viernes en los Diálogos por México que convoca el Foro Plural Jalisco (FPJ) y que reunió a un selecto grupo plural de invitados en la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara (CANACO).

A México lo gobierna una izquierda rabiosa, asentó Salvador Cosío Gaona, fundador del mencionado Foro, y también presidente de la agrupación política nacional Confío en México», quien cuestionó al invitado: “¿Cuál es la diferencia entre la izquierda sólida, sería, tradicional, y la izquierda rabiosa, polarizante y ridícula que hoy padecemos en este narco-estado gobernado por un presidente que es cómplice y abraza a los delincuentes y persigue a los ciudadanos?”.

También preguntó ¿cuál sería la fórmula que aplicaría para pacificar el Estado mexicano?

El exgobernante michoacano reconoció que Andrés Manuel López Obrador engañó a una inmensa mayoría -entre la que él no se encuentra- porque ya sabía que era “falso, mentiroso, engañabobos, tartufo, e hipócrita”.

En cuanto a las izquierdas, expuso que el pensamiento de esta corriente es progresista, democrático, incluyente, no descalifica, no estigmatiza, no hace escarnio de los adversarios, no divide a su país en ricos y pobres, en fifís y chairos, o en conservadores y liberales.

“La izquierda en todo el mundo lucha por los derechos y las libertades, respeta las reglas, las leyes, la constitución, las instituciones democráticas. Una izquierda verdadera defiende los derechos humanos, el medio ambiente, la educación, la salud, el acceso a los servicios, el combate a la desigualdad. Y aquí vemos todos los días todo lo contrario. Una verdadera izquierda no entrega y le cede el poder al crimen organizado”.

Al responder la segunda pregunta, Aureoles Conejo subrayó que lo que está ocurriendo en materia de seguridad pública en nuestro país es una tragedia nacional, y acentuó que desde 2008 no se habían visto, -hasta ahora en Guanajuato-, los coches-bomba, y las granada unipersonales.

“No nos imaginamos nunca en llegar a estos niveles de derramamiento de sangre. Ni siquiera en las guerras más sangrientas como la de Vietnam hubo tantas muertes”.

El también exdiputado federal dijo que lo anterior es resultado de la complacencia y complicidad del gobierno con grupos delictivos, tras afirmar que cada vez existe mayor evidencia de que López Obrador entró en contubernio con el crimen organizado y por ellos está metido en el 80 por ciento del territorio nacional.

Apuntó que para combatir la violencia y la criminalidad se debe regresar a una policía civil bien capacitada, con tecnología, con seguridad, con protocolos como ya se ha hecho con éxito en otros países.

En otro tema, Aureoles aseguró llegará hasta el final de la contienda en el Frente Amplio por México, aunque adelantó se sumaría a quien resulte ganador o ganadora del proceso en el cual observa a dos mujeres con cualidades y capacidades para obtener el privilegio de obtener la candidatura como son Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes.

“En buena medida el crecimiento de Xóchitl se debe al golpeteo del presidente. A mi lo que me parece indebido es el ataque personal contra ella. Si el frente tiene una figura competitiva y es Xóchitl, pues hay que ir a ganar. Cerremos filas; hay dos mujeres muy valiosas, Xóchitl por su estilo, forma de ser que conecta, pero una mujer que no le falta nada es Beatriz Paredes, una mujer de estado, visionaría, y capaz.

Por último, Aureoles, quien se considera capaz de ganar a cualquiera de las ‘corcholatas’ de Morena, fue cuestionado en torno a la postura de Movimiento Ciudadano y destacó el posicionamiento del gobernador jalisciense, de quien dijo, se plantó bien frente al dirigente Dante Delgado, aunque señaló es razonable su posición porque no quiere perder Jalisco, mientras que Dante está más interesado en el 2030 para medir a los jóvenes Samuel García y Luis Donaldo Colosio.

“Está esperando que crezcan los niños para tener baraja para jugar”, pero alertó que si MC no se decanta antes del 24 corre el riesgo de perder el registro.

Además, dijo, es muy mezquina la postura de Dante porque lo que está en juego es el país.

Cabe mencionar que entre los invitados se encontraban la dirigente estatal del PRD, Natalia Juárez; el secretario general del sol azteca en Jalisco, Manuel Delgadillo; el excandidato a gobernador y expresidente del PRD en la localidad, Carlos Orozco Santillán, el exdiputado federal panista Jorge Urdapilleta; el priísta Guillermo Cosío, líder de la CNOP en la entidad, Julian Orozco, líder nacional de la Federación de Propietarios Rurales; Pablo García exdirigente del PRI, Carlos Guerra, expresidente del PRI Zapopan; así como representantes de diversos sectores productivos de la entidad.

