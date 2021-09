Con el fin de ser escuchados en las demandas en pro del medio ambiente y espacios públicos, como los parques Resistencia Huentitán, Morelos y San Rafael, afuera del palacio municipal de Guadalajara la Red de Resistencia Jalisco, integrada por alrededor de 15 colectivos, se congregaron para manifestarse antes de la toma de protesta del alcalde electo, Pablo Lemus.

En palacio municipal de Guadalajara, diversos colectivos, principalmente a favor del Parque Resistencia Huentitán, ya se esperan al alcalde electo, Pablo Lemus, en su toma de protesta para manifestarse en busca de un diálogo por el medioambiente. pic.twitter.com/E7Qo7I99h8 — Yunuen Mora (@YunuenMoraR) September 30, 2021

“No hemos tenido diálogo, y el poco que tuvimos con el presidente interino saliente fue traicionero y no cumplió su palabra. Nos prometió, en el parque, que iba a haber diálogo, que no iba a haber desalojo, que íbamos a tener rutas de trabajo y que le iba a entregar a Pablo (Lemus) una ficha con toda la información y que, a partir de ello, tomará las decisiones, nada de eso sucedió”, afirmó Javier Armenta, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU).

Resaltó que, por esta falta de cumplimiento, no tomarán ningún interlocutor en el diálogo que se entable, ni al secretario general.

Además, señaló que en los espacios públicos, particularmente en los parques, hay un grave daño al medio ambiente y temas de corrupción de por medio, particularmente en el caso del Parque Resistencia Huentitán.

“He escuchado algunas declaraciones de Pablo Lemus y de manera personal lo he invitado a que tengamos un diálogo, no solo conmigo, con la comunidad del parque y los otros espacios, de tal suerte que pueda conocer nuestros argumentos y porque confiamos. He escuchado declaraciones de él que no comparto y yo estoy seguro de que después de escucharnos, su opinión va a cambiar”, aseguró.

Además, reiteró la invitación y apuntó que espera que, a diferencia de otras administraciones, “en esta si haya diálogo y escucha”.

“Sé que Pablo no es parte del pacto corrupto que suscribió el gobernador y confiamos en que, como dice que es diferente, se vean reflejados en sus actos de gobierno”

Compartió que aunque con Lemus no ha habido diálogo institucional, sí de manera más informal en el que le ha pedido hablar con su equipo técnico y que escuche sus argumentos

“Por el bien de Guadalajara, espero que no tome una decisión mal informada y con firmeza aseveró que estar a favor de Iconia es estar a favor de la ilegalidad. Lemus va a tener la oportunidad de demostrar que es diferente y esperemos que así sea, y tiene que decidir si estará del lado de la mafia inmobiliaria o del lado de la gente, dijo.

“Desafortunadamente han dicho que es un movimiento electoral. Nosotros hemos existido desde hace muchos años, antes de que llegaran los naranjas al poder y seguiremos ya que se vayan. Es un movimiento real y genuino. Estamos aquí para decir que la lucha sigue y no vamos a dar un paso atrás”.

