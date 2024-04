Para ayudar a 350 familias sin recursos para costear una despensa, el Banco de Alimentos Guadalajara organizará un torneo de golf para “Hacer Swing Contra el Hambre” con la recaudación de patrocinadores, jugadores y voluntarios.

“Este torneo promete no sólo ser un día de deporte y compañerismo, sino también una oportunidad para contribuir a una causa noble y urgente”, explicó la organización.

La meta es recaudar por lo menos 1.5 millones de pesos para apoyar con dos despensas al mes durante un año a 350 familias que atiende el Banco de Alimentos Guadalajara. Uno de los principales patrocinadores es el Cielo Country Club que prestará sus instalaciones el próximo jueves 25 de abril de 2024 para el torneo.

“Su cancha prestigiosa es un entorno ideal para que los 144 participantes disfruten de un día lleno de retos y belleza natural”, añadió el presidente del organismo benefactor, José Luis González Iñigo.

Hasta ahora cuentan con el apoyo de 20 patrocinadores y 16 de los 18 hoyos del campo vendidos para publicidad. Otro de los objetivos es institucionalizar este torneo para que sea realizado cada año.

Los interesados en jugar, convertirse en patrocinador o voluntario, pueden solicitar información en bdalimentos.org, al correo marcela@bdalimentos.org y el teléfono 33 366 20 508.

Para los premios habrá dos automóviles, un carro de golf, pantallas Smart TV, premiación especial como two hole in one, tiro largo, tiro de precisión. El torneo se jugará con la modalidad a go go, en equipos foursome y se jugará con el 10% de la suma del grupo.

