Gobernador anuncia cambios de infraestructura en alrededores del CUCSH

Tras la marcha de estudiantes de la Universidad de Guadalajara (UdeG), quienes se manifestaron para exigir una mayor seguridad, tanto en el tema de violencia como el de la movilidad, el gobernador del Estado de Jalisco Aristóteles Sandoval Díaz, anunció que habrá cambios en la infraestructura de los alrededores del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH).

"En 15 días, tener toda la infraestructura lista alrededor del CUCSH; tenemos año y medio trabajando con otros centros universitarios, donde hemos hecho algunas obras y hemos venido avanzando, pero en el caso concreto del CUCSH vamos a revisar, nos piden que algunas zonas pudiéramos hacerlas peatonales, el revisar algunos semáforos y todas las peticiones que plantearon (los estudiantes), nos dimos 15 días para tenerlos".

Anunció que habrá seguimiento y apoyo a través del fideicomiso de Atención a Víctimas, para las familias de las jóvenes estudiantes que hace unos días murieron en diferentes hechos violentos.

El gobernador dijo que los incidentes e imprudencias de parte de choferes de camión, como el que le quitó la vida a una joven estudiante cerca del CUCSH, se debe en gran parte a que los transportistas no han migrado al modelo de Ruta-Empresa.

Aceptó que la transición ha sido lenta, pero debe continuar el avance para dejar más rutas listas antes de que termine su administración.

"Debemos de mejorar la infraestructura, repito y exijo que a la brevedad trasladen ya del viejo al nuevo modelo de Ruta-Empresa... ¿qué retrasó todo esto? la falta de apoyo financiero, la credibilidad en muchos en función del nuevo sistema, la falta de visión, la irresponsabilidad de muchos permisionarios que no quieren entrar, no quieren cambiar, y no es suficiente con que sigan cobrando siete pesos, tenemos que ser más duros".

En el tema de seguridad, el primer mandatario estatal advirtió que se necesita un mayor reforzamiento en la vigilancia de parte de los municipios, y que cada autoridad tome el papel que le corresponde, para que el cambio de gobierno no dispare los índices delictivos.

Ya se entregó un mapa del crimen a todos los presidentes municipales que recién ingresaron a sus cargos, para que implementen una adecuada vigilancia.

"En estos 55 días que me restan seguiremos trabajando en coordinación con los municipios, sí necesitamos mayor refuerzo de policías municipales. La policía municipal debe estar patrullando y vigilando las colonias, y el estado, por supuesto, atendiendo lo que le corresponde, persiguiendo el delito".

