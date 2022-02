Glorieta de La Normal: Pese a cambios viales, persiste caos en la zona

Este lunes en menos de una hora se registraron dos choques sobre la Glorieta de La Normal, lo que demuestra que los cambios han sido insuficientes para mejorar la circulación en esta zona, esto pese a que desde el 9 de febrero la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad del AMG (AMIM), con el dictamen de la Dirección de Movilidad y Transporte del municipio de Guadalajara, instaló señalamientos verticales para el doble sentido en las calles Carlos Pereira y José Juan Tablada.

Ambos accidentes ocurrieron a la altura del DIF Jalisco en el semáforo ubicado en el cruce de la Avenida Fray Antonio Alcalde. De acuerdo con el reporte de la Policía Vial, el primer choque ocurrió alrededor de las 13:50 horas donde dos automóviles se vieron involucrados.

Según los testimonios de los conductores, el impacto se presentó cuando uno de los vehículos intentó cambiar del carril izquierdo al derecho y por la velocidad, el automóvil que venía detrás se estampó contra este. El choque provocó un tallón de la puerta derecha del vehículo de adelante.

Antes de las 15:00 horas y a pocos metros de distancia, se registró otro percance vial donde el golpe entre dos vehículos que intentaron esquivar el choque anteriormente mencionado, resultando en una abolladura de la parte trasera del automóvil de adelante.

Ante esto, conductores como Jennifer, que fue una de las personas afectadas en el segundo choque, piden mejorar la sincronización para evitar atorones y accidentes como los registrados en este lunes.

“Sí, no están bien sincronizados los semáforos, seguido hay accidentes. En sí, este es el primero que me pasa en general, pero ver accidentes por aquí sí es seguido. De hecho trato de evitar esta zona por lo mismo, y pues, hoy me tocó. Creo que sí hace falta que revisen la sincronización de los semáforos para empezar y tal vez otras rutas de acceso para que no evitar la aglomeración aquí”.

Al lugar de los hechos arribaron las aseguradoras y una agente de vialidad, quien al revisar que no hubiera lesionados procedió a remover los vehículos para descongestionar la circulación en el área.

