Gimnasios, sin fecha clara para reapertura

Propietarios de algunos gimnasios que operan en la zona metropolitana de Guadalajara explicaron que existe confusión sobre el reinicio de operaciones ya que no saben si será una vez que tengan el distintivo o hasta el 1 de julio.

“Lo que sabemos nosotros es que las autoridades tienen que hablar por teléfono para sacar la cita y venir y revisar para ver que cumplas con los protocolos. Nosotros ya estamos al 100 por ciento, sin embargo el problema es que no sabemos si es el Gobierno Estatal o cada municipio quién hará la revisión, tampoco tengo claridad de cuándo voy a abrir porque todo depende de la visita”, dijo José Trinidad, gerente del gimnasio Exerceo.

“No sabemos si te va a hablar al negocio o te van a marcar y si estas cerrado cómo lo vas a saber, me parece que hay muchos puntos sueltos de parte del gobierno que tendrán que ser clarificados”, añadió.

Los gimnasios de la zona metropolitana de Guadalajara se preparaban este lunes para cumplir con las medidas sanitarias.

“Ahorita estamos en etapa de protocolo todavía, no vamos a aperturar todavía debemos sanitizar las instalaciones, las sucursales no se pueden abrir si no están certificadas”, dijo una empleada del gimnasio Easy Fit ubicado en el Iteso.

“Todavía no tenemos fecha exacta para apertura, esta semana nos vamos enfocar a organizar para cumplir con los protocolos, medidas de higiene, la sanitización de las máquinas y estamos esperando a que venga el Ayuntamiento a certificarnos”, dijo Estefany Montaño, empleada del Country Sport Gym.

Explicó que desde marzo pasado que cerraron este establecimiento le han dado mantenimiento al lugar.

Ayer se publicó que los gimnasios y clubes deportivos también podrán operar con un máximo de 25 por ciento de su capacidad, con acceso restringido a una persona por familia y grupo y sin actividades grupales.

“Quiero subrayar que los establecimientos antes mencionados solo podrán reanudar operaciones una vez que se haya validado el cumplimiento de los protocolos sanitarios por parte de las autoridades municipales”, dijo esta mañana el alcalde de Guadalajara, Ismael Del Toro.

