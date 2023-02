De acuerdo con el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, en la semana de GDLuz, que se llevó a cabo en el corazón de la perla tapatía del 14 al 19 de febrero, cuadruplicó las ventas de los comercios ubicados en el Centro Tapatío.

Lo anterior, dijo, se trata de estimaciones luego de un primer acercamiento con la Cámara de Comercio del Centro Histórico de Guadalajara, y aunque todavía se trabaja en las cifras, se estima que el festival de luz dejó una derrama aproximada a los 500 millones de pesos.

Recordó que GDLuz en su edición 2023 tuvo la asistencia de cerca de dos millones 200 mil visitantes, algo nunca antes visto en Guadalajara, y que tan solo el Carrusel ubicado en el Jardín Reforma recibió a 20 mil personas.

Lemus Navarro se dijo contento de la respuesta de la ciudadanía, pues además el festival cerró con saldo blanco, lo cual habla del buen comportamiento de las personas que fueron parte de las actividades de GDLuz.

“La verdad que me siento encantado porque el ambiente fue familiar, un ambiente donde vimos muchísimas niñas y niños y salimos con saldo blanco, no hubo un solo hecho que lamentar, y esto no es solo por los mil elementos que tuvimos en el operativo especial de seguridad, sino por el buen comportamiento de nuestros visitantes, quiero reconocerles porque aprecian el valor cultural, social que tiene Guadalajara y quiero agradecerles el cuidado que tuvieron”, dijo el munícipe.

Por último y regresando al tema del Carrusel, el munícipe dio a conocer que se aplicó una penalización a la empresa responsable por los retrasos que tuvo en su instalación, que asciende a dos millones 598 mil pesos, es decir, el 10% del monto adjudicado para su adquisición.

MF