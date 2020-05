Funerarias sugieren cremación sin velación en fallecimientos por COVID-19

Para recoger el cuerpo de una persona fallecida por COVID-19 en el Hospital 110 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), hay que caminar, vestido casi como astronauta, hasta el fondo del área de patología donde resguardan los cadáveres de quienes perdieron la batalla contra el nuevo virus; relató Alejandro Mercado Flores empleado de la Casa Funeral La Sagrada Familia.

Explicó que le ha tocado mostrar a los dolientes la etiqueta que identifica la bolsa donde están los restos de su familiar, a quien no vuelven a ver.

“Es complicado porque uno también debe tomar distancia con el doliente porque de alguna manera tienes contacto con el cuerpo. Es algo doloroso salir a mostrar una etiqueta que es lo único que van a identificar de su familiar. El cuerpo va doblemente embolsado, en su respectivo ataúd que va emplayado (envuelto en plástico), a nadie se le abre ya en ningún momento”, dijo.

El joven detalló que en todos los servicios sanitizan los vehículos y las zonas donde se deposita el cuerpo y durante todo el proceso usan overol de plástico, cubrebocas, caretas y guantes.

Alejandro dijo que a la fecha han atendido ocho servicios de fallecidos por COVID- 19, en todos esos casos hubo cremación sin velación. En la funeraria para la que trabaja no ofrecen salas de velación, como medida preventiva. El costo del servicio es de 7,500 pesos.

En dos carrosas estacionadas afuera de la funeraria, ubicada enfrente del Hospital 110 del IMSS, colocaron lonas amarillas con mensajes pidiendo a las personas quedarse en casa.

Antonio Torres, empleado del Recinto Funeral López, dijo que han atendido dos casos de fallecidos por el nuevo coronavirus y en ambos casos hubo cremación directa sin velación. Este servicio lo ofrecen por 8,500 pesos.

“No puede haber velación por el riesgo de contagios. Los familiares no pueden ver el cuerpo, en todo el proceso que nosotros seguimos el cajón ya no se abre y está sellado completamente”, expuso.

Aunque afirmó que ha trasladado cadáveres de dos personas fallecidas por COVID-19, Daniel Orozco, trabajador de la Funeraria San Ignacio, se mostró escéptico sobre la letalidad del virus, dijo que, desde su punto de vista, las autoridades y los medios de comunicación exageran.

“Te voy a hacer franco, yo soy de los que no creen tanto en la enfermedad, hablando al chingadazo. He recogido dos cuerpos del Hospital Civil nuevo, entré bajo mi responsabilidad sólo con guantes y cubrebocas, sin los trajes especiales que piden ellos, una vez fue hace 15 días y otra la semana pasada y hasta ahorita no me ha pasado nada”, argumentó.

Con al menos 13 muertes por COVID-19, el Hospital Regional General 110 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guadalajara es el nosocomio en el Estado que más fallecimientos por esta causa ha confirmado, según información emitida por la Secretaría de Salud Jalisco.

LS