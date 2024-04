Frangie se reúne con miembros de la Alianza de Camioneros

Ayer, Juan José Frangie Saade, candidato a la presidencia de Zapopan, se reunió con miembros de la Alianza de Camioneros de Jalisco, compartiendo su visión sobre la gestión municipal y sus propuestas para mejorar la movilidad en la región.

Durante el encuentro, Frangie resaltó su experiencia previa como presidente municipal de Zapopan, destacando su compromiso con la comunidad y su enfoque en la realización de acciones concretas para el beneficio de todos los ciudadanos.

“En mi vocabulario no existe la palabra fracaso, son obstáculos. Estoy agradecido por las oportunidades que este país me ha brindado, y como gobernante, he buscado devolver todo lo bueno que he recibido”, afirmó Frangie.

El candidato subrayó que durante su gestión se realizaron más de mil 800 compromisos, de los cuales se ha cumplido 95%. Sin embargo, reconoció que aún queda mucho por hacer en Zapopan, especialmente en áreas como la movilidad y la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos.

En este sentido, una de las propuestas destacadas de Frangie es la creación de un Escuadrón Vial, destinado a mejorar la regulación del tráfico y garantizar la seguridad vial en el municipio.

Por su parte, Hugo Higareda, líder de la Alianza de Camioneros de Jalisco, elogió la labor política de Frangie, destacando su cercanía con la ciudadanía y su enfoque en la entrega de resultados tangibles.

“Juan José Frangie ha venido a cambiar la forma de hacer política. Es una persona cercana con la ciudadanía y su gobernanza se basa en mostrar resultados”, expresó Higareda.

La reunión entre Frangie y los integrantes de la Alianza de Camioneros de Jalisco refleja el compromiso del candidato con el diálogo y la colaboración con diferentes sectores de la sociedad en la búsqueda de soluciones para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Zapopan.