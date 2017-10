Fiscal pide reformar nuevo Sistema de Justicia Penal

Con la premisa de que es uno de los pilares para acabar con la corrupción y la impunidad en el país, el fiscal general del estado, Eduardo Almaguer Ramírez, aseguró que el nuevo Sistema de Justicia Penal debe reforzarse y, sobre todo, reformarse.



"La figura de la flagrancia, que requeriría una reforma Constitucional; además en el Código Nacional de Delitos Penales hay una figura subjetiva de "a sabiendas", en donde en el tema del delito de robo prácticamente nos cierran la puerta; y el tema de los antecedentes penales, nosotros queremos que haya antecedentes procesales, que si alguien ya robó una bicicleta en Guadalajara, un celular en Zapopan y vuelve a robar, el juez le dé prisión preventiva, porque ya tiene antecedentes procesales", comentó.



Esto, lo dijo en su conferencia magistral "Impunidad, el cáncer de México", organizada por "Confío en México", en donde aseguró que no se puede establecer qué genera qué, si la impunidad a la corrupción o viceversa, ya que van de la mano.



"Cuando me pregunta que cómo se combate la impunidad y la corrupción, me parece que se combate con decisión, con un gran compromiso, pero particularmente con un gran amor a nuestro país, un gran amor a México", resaltó.



Almaguer Ramírez aseguró que para acabar con estos dos problemas tan arraigados que tiene la sociedad, además de reforzar y reformar el nuevo Sistema de Justicia Penal, se necesita: un presupuesto etiquetado, específicamente, para seguridad, con el cual se puedan aumentar y homologar los sueldos de los policías, además de mantener a las fuerzas municipales con el material que requieren para trabajar.



También, dijo, se requieren reformas a la extinción de dominio, ya que en estos momentos sólo se contempla aplicarlo en el "narcotráfico, el homicidio y el secuestro, pero no se aplica en los delitos patrimoniales y de los delitos en contra de la sociedad a partir del manejo de recursos públicos". Por último, resaltó que lo que más se requiere es amor México, "no sólo en septiembre".