Familiares de pacientes con cáncer y hemofilia protestan por desabasto de medicina

Yanet Torres, quien es de Jesús María, Jalisco, tiene a su hijo de 9 años enfermo de leucemia. Desde septiembre han sufrido el desabasto de medicinas contra el cáncer septiembre en el Hospital General de Occidente (HGO), también conocido como Zoquipan.

"Un par de meses los estuvieron cubriendo de vez en cuando pero desde noviembre no nos cubren nada", lamentó.

Pero no solo les hace falta a ellos, también a pacientes con hemofilia, una enfermedad que hace a los que la padecen les den hemorragias por cualquier golpe e incluso internas si no se tratan.

"¡No al desabasto!" , "¡Con la salud no se juega!" y "¡Queremos medicamento!", algunas de las consignas de esta marcha. EL INFORMADOR / F. Atilano

Como Dorlan, de tres años, quien hace un mes que no recibe sus inyecciones. "Le tengo que prohibir todo. No puede jugar ni nada, tiene que estar quieto porque una caída es un sangrado, de por sí puede tener sangrados espontáneos", compartió su mamá, Ahtziri Juárez.

Él es uno de los 48 niños con esta enfermedad que también se atiende en el Zoquipan.

Los manifestantes, entre familiares y pacientes, se manifestaron ante el desabasto desde el Parque Morelos hasta Palacio de Gobierno entre consignas como "¡No al desabasto!" , "¡Con la salud no se juega!" y "¡Queremos medicamento!".

Pues aunque ayer por la noche llegaron dosis de medicamento para el cáncer que abastecerá los próximos dos meses, este no llega mezclado como antes, por lo que en el Hospital General de Occidente, donde se tratan estos niños, tienen que arreglar la campana en la que se mezcla.

"Nos dijeron que nos iban a proporcionar el mantenimiento y la certificación, junto con personal capacitado. Y que a partir del lunes comenzarían las quimioterapias, pero no nos dijeron que iba a pasar una vez que se vuelva a acabar", señaló Andrea, también mamá de una paciente.

Destinarán dinero del Estado para tratamiento de hemofilia

Aunque ya llegaron algunas dosis para pacientes con cáncer del HGO, quienes sufren de hemofilia aún no tienen.

Por ello, el secretario de Salud Jalisco Fernando Petersen Aranguren, aseguró que para los pacientes con hemofilia se destinarán cerca de cuatro millones de pesos para comprar el abasto de dos meses mientras llega la compra consolidada del Gobierno federal.

Además, señaló que el desabasto de medicamento no se ha dado desde septiembre, sino que "tiene mucho tiempo". Sin embargo, justificó que no compraron por su parte porque "no todos son de compra, sino que algunos son através de compra consolidada porque son importados por Cofepris".

OA