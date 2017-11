Falta mejorar prácticas en materia de desaparecidos: Dante Haro

El titular interino de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, Dante Haro Reyes, comentó que aún hace falta avanzar en mejorar prácticas en materia de desaparecidas en Jalisco, con la finalidad de tener mejores investigaciones y mayores resultados.

“En primer término, los retos son cambiar las viejas costumbres, es decir, como se venía trabajando antes. Para esto, necesitamos ponerle un nuevo chip (a los funcionarios), para que, primeramente, se pueda abrir la búsqueda inmediata y terminar con ese tiempo que se esperaba, porque en algunas policías municipales todavía lo hacen”, aseguró.

Dijo que para que esto pueda ser posible, socializarán con todas las policías municipales el tema y llevarán cursos de capacitación a todo el Estado en materia de derechos humanos y perspectiva de género, que es lo que normalmente falla al momento de realizar una investigación.

“Se tiene que lograr que la desaparición de personas no sólo es ser víctima de un delito, sino que también es una violación de los derechos humanos, y es aquí en donde todos los funcionarios, de todos los niveles de Gobierno, en el ámbito de sus competencias, deben ser muy cuidadosos en respetar los derechos humanos, investigar y reparar estas violaciones que se dan”.

Haro aclaró que, respecto a la publicación realizada por este medio, en donde aseguró que las familias no daban información completa al momento de reportar una desaparición, no era una generalización. Además, resaltó, que es responsabilidad de la autoridad investigar a fondo cualquier caso, no importa con cuánta información se cuente.