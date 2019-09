Falta de estudios impide demolición de Villa Panamericana

No hay estudios que comprueben que hay menor impacto en demoler la Villa Panamericana que en darle operación, aseguraron la coordinadora de Gestión del Territorio, Patricia Martínez, así como el secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Sergio Graf, en un foro realizado por el ITESO en la Casa Clavigero acerca de la protección del Bajío y el futuro de la Villa Panamericana con especialistas medioambientales.

"Yo no tengo ninguna prueba de que el hecho de demolerlas mejora la condición. No hablo de qué uso se le da, pero el hecho de demolerlas no tengo ninguna muestra que pueda ser una mejora en cuestión ambiental", dijo Graf.

Martínez señaló que "no tengo ningún dato de lo que cuesta demoler para saber el costo, ya no digo también ambientalmente, sino de una demolición de tal magnitud". Agregó que dentro de la serie de soluciones que se puedan proponer se debe tomar en cuenta el dinero de los trabajadores.

Aunque indicó que, de haber una propuesta que les permita resolver todo de una manera efectiva "en ningún momento este gobierno descartaría la opción de analizarla, pero que sea una solución en la que se pierda menos".

Por su parte, Pablo Lemus, alcalde de Zapopan, reiteró que por parte del ayuntamiento no habrá permisos de habitabilidad en la Villa, aunque no descarta un centro de Innovación Ciencia y Tecnología, como lo había propuesto con anterioridad.

Además, Martínez señaló que para blindar el decreto de protección de la zona del Bajío de posibles amparos, los planes parciales y de ordenamiento ecológico del municipio estarían alineados al mismo. Ante ello, Lemus detalló que antes del 15 de noviembre estarán aprobados.

Además, Graf agregó que, de haber podido, se hubiera realizado este decreto antes de la construcción de la Villa y otros edificios en la zona.

Alejandro Mendo, académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) resaltó que "la sociedad gana más si se queda El Bajío al natural". Pedro Alcocer, también académico de la casa de estudios, coincidió y manifestó que desmantelarlas es una opción.

En el lugar, estuvo presente Luis Nieto, representantes de los dueños de terrenos de El Bajío, quien reclamó que no fueron consultados para el decreto, aunque están dentro del polígono de protección, sin embargo Graf explicó que como Gobierno del Estado no tienen obligación de hacerlo

Nieto detalló que "nosotros somos quienes hemos cuidado que las densidades no crezcan. Si ha habido algún fallo fue porque las mismas autoridades, a base de amparos, lo han permitido. Nosotros somos quienes hemos protegido que la gente no tire residuos en las zonas de filtración".

