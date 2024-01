Fallece el ex consejero estatal del PAN, Octavio Esqueda

Octavio Esqueda Ávalos, ex consejero estatal del Partido Acción Nacional (PAN) y ex Oficial Mayor del Comité Directivo falleció esta tarde, informó el partido.

El ex consejero del partido falleció a causa de un infarto.

Mediante sus redes sociales, el PAN Jalisco lamentó la muerte de quien consideraron como un amigo y baluarte, así como un político extraordinario.

“El PAN Jalisco, con profundo dolor lamenta el sensible fallecimiento de nuestro amigo y baluarte, Octavio Esqueda Ávalos. Gran Líder del panismo jalisciense, político extraordinario que trascendió en la vida de nuestro Estado. Enviamos un abrazo solidario a todos sus familiares y amigos. #QEPD”.

X/@PAN_Jalisco

Quien fuera panista, integró el Consejo Estatal del PAN Jalisco, al igual que el Comité Directivo del partido blanquiazul como Oficial Mayor.



Personajes integrantes del partido como Miguel Zárate, lamentaron el fallecimiento del panista, a quien consideró como un gran amigo.

