Extra A.C. ha cambiado la cultura ambiental de la ZMG

El observatorio ciudadano Jalisco Cómo Vamos resaltó el trabajo que ha hecho Extra A.C. en la ciudad, con resultados tangibles en materia medioambiental gracias a su tenacidad y capacidad para incidir en el cuidado de los árboles.

Augusto Chacón, director del observatorio, dijo que parte del éxito del programa “Hagamos de Guadalajara un Bosque Urbano” es que ha logrado incidir en la gente. “Y no sólo eso: que debemos cuidarlos y comprometernos con ellos. El lema de la adopción me parece pertinente porque no es sembrar un árbol, sino que va a ser parte de ti, de la familia y tienes que estar al pendiente de él”.

Manifestó que esfuerzos de la sociedad civil en temas como el medio ambiente logran avances y permanencia, a diferencia de proyectos que implementan las autoridades en turno.

Esto es parte de la clave de Extra A.C., indicó, pues sus acciones en la ciudad han tenido permanencia y buenos resultados, sin depender exclusivamente del apoyo de los gobiernos.

Resaltó que, además de incidir en la cultura medioambiental, la asociación ha permitido un fortalecimiento del tejido social con las reforestaciones con empresas privadas, con sociedad civil en general, y con el cuidado de los árboles de parte de familias o comunidades enteras.