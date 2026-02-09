PLACENCIA Muebles reafirma su liderazgo en el sector con la realización de EXPO Muebles PLACENCIA, la exhibición de muebles y decoración más grande de México y uno de los eventos más esperados en la ciudad.

Con una tradición ya consolidada entre los tapatíos, EXPO Muebles PLACENCIA se distingue por ser una Gran Venta Directa de Fabricantes, que combina una amplia oferta de productos con una experiencia integral para toda la familia, disponible en cada una de las tiendas de la marca.

Durante 11 días, los asistentes pueden recorrer la exhibición, donde se presentan las últimas tendencias en diseño, estilo y funcionalidad, acompañados por asesores especializados que brindan atención personalizada de acuerdo con las necesidades de cada cliente.

Uno de los diferenciales del evento es su enfoque familiar. PLACENCIA Muebles ofrece un servicio de guardería sin costo, atendido por personal calificado, para que los visitantes puedan realizar su recorrido con mayor comodidad mientras los más pequeños están bien cuidados.

La experiencia de EXPO Muebles PLACENCIA incluye beneficios adicionales gratuitos, como Snack Bar, asesoría profesional en interiorismo para la creación de espacios personalizados y envío a domicilio con montaje incluido, lo que convierte la visita en una solución integral para renovar el hogar.

En esta edición, los clientes encontrarán diseños exclusivos, una amplia variedad de materiales y colores

El evento se ha posicionado como la mejor oportunidad del año para renovar la casa , gracias a sus precios preferenciales y promociones exclusivas, y continúa evolucionando para sorprender con lo más reciente en muebles y decoración en México.

Como parte de su estrategia de innovación y cercanía con los clientes, PLACENCIA Muebles lleva ahora el formato de EXPO Muebles PLACENCIA directamente a cada una de sus tiendas, facilitando el acceso a esta experiencia sin necesidad de traslados adicionales.

En esta próxima edición, que se realizará en las tiendas de PLACENCIA Muebles en Guadalajara, los clientes encontrarán diseños exclusivos, una amplia variedad de materiales y colores, así como artículos de decoración, colchones, línea blanca y electrodomésticos, con descuentos de hasta 55% directo, además de 12 meses sin intereses.

PLACENCIA Muebles lleva ahora el formato de EXPO Muebles PLACENCIA directamente a cada una de sus tiendas

Todos los beneficios y descuentos estarán vigentes del viernes 13 al lunes 23 de febrero, tanto en las tiendas físicas de Guadalajara como en la tienda en línea.

Con 10 años de garantía, PLACENCIA Muebles se mantiene como líder en México por su diseño, estilo y calidad, atributos que podrán disfrutarse plenamente en esta edición de EXPO Muebles PLACENCIA.

Más información en: www.placenciamuebles.com