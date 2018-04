Exigen a UdeG protocolo contra acoso a estudiantes

Debido a que acoso y hostigamiento contra las estudiantes de la Universidad de Guadalajara (UdeG) no es castigado ni visibilizado, organizaciones civiles pidieron que la institución aplique un protocolo real contra esta situación.



"Sabemos quiénes son (los acosadores), las horas en las que están dando clases, sin embargo no existen las herramientas para denunciar sin que se vaya a criminalizar doblemente a la compañera que esté sufriendo el acoso, están allí los casos, parados", indicó Estefanía Martínez, de UniDiversidades.



Martínez dijo que los jefes de departamento no están dispuestos a actuar al respecto ya que no existe voluntad política por parte de las cúpulas de la Universidad. "Merecemos una universidad que haga transversal la perspectiva de género en todas sus vertientes y en todos sus niveles. Que responda a la violencia de género que se vive al interior".



La coordinadora en Jalisco del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de la Mujer (Cladem), Guadalupe Ramos, puso de ejemplo tres casos en los que el acoso no ha sido castigado.



"Uno muy conocido (Jesús Covarrubias) que después de haber sido denunciado por acosador ahorita es magistrado. La estudiante tuvo que presentar su queja en la Presidencia de la República, porque él era director de departamento", señaló.



La especialista también contó de otro profesor de sociología que hostigaba a sus alumnas y de un incidente con tres estudiantes de una preparatoria en La Barca, a las que incluso se les quería negar el acceso al plantel cuando denunciaron. "Se sabe quiénes son los acosadores pero ellos se sienten protegidos porque hasta ahora no ha habido un profesor sancionado por abuso u hostigamiento en la Universidad de Guadalajara".



Las féminas recalcaron que ya existe una propuesta de protocolo contra acoso elaborado por miembros de la comunidad universitaria, pero que no se ha aplicado.



En mayo de 2017 se informó que el Consejo General Universitario (CGU) estaba por aprobar un protocolo al respecto, sobre todo tras el "buitreo" que ocurría en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI). El 9 de marzo de 2018, el presidente de la FEU, Jesús Medina Varela, presentó una serie de exigencias en las que incluía la necesidad de un plan de desarrollo institucional con igualdad y enfoque de género, además del desarrollo de un protocolo de atención, prevención al acoso y hostigamiento.

LS