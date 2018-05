Este viernes publican nueva convocatoria para comisionado de Búsqueda

Tras haber declarado desierto el pasado proceso de selección para el titular de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, este viernes se publica la nueva convocatoria, informó la Secretaría General de Gobierno. Con ella, se pretende que a más tardar el 4 de junio se elija ya al nuevo comisionado.



"La convocatoria emitida por el secretario General de Gobierno establece en la primera base los requisitos que deberán cumplir las personas aspirantes a ocupar el cargo". Estos deben enviar sus documentos a partir de la publicación de la convocatoria, a las 0:00 horas del viernes, y hasta las 23:59 horas del 28 de mayo al correo comisiondebusqueda.sgg@jalisco.gob.mx.



El 30 de mayo se les aplicará un examen de conocimientos a los aspirantes que serán sometidos a entrevistas entre el 31 de mayo y el 1 de junio. Finalmente, el sábado 2 de mayo se entregarán los resultados al gobernador, Aristóteles Sandoval, quien anunciará al elegido el 4 de junio.



Guadalupe Aguilar, integrante del colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco (FUNDEJ), confía en que este nuevo procedimiento despeje cualquier duda para que ya se pueda contar con el titular de esta nueva área.



"Ha sido un poco difícil porque intervienen organizaciones que nada saben de búsqueda, sin embargo están instaladas en la mesa que a mi gusto no deberían de estar. Ya se lanza la nueva convocatoria, ya hay fechas para entrevistas y se supone que el 4 de junio ya debe de estar el comisionado".



Según dijo, en el procedimiento anterior no vio fallas tales como para haberlo declarado desierto. "Yo pienso que todo estuvo muy bien, incluso me asombra que el Gobierno del Estado haya hecho el procedimiento tan transparente, el error fue que no participamos los colectivos y de acuerdo a la Ley de Víctimas tienen que participar los colectivos en todo el procedimiento".



Los candidatos que ya fueron evaluados pueden volver a participar en esta nueva convocatoria. "Había gente muy buena, a la mayoría no los conozco, dos o tres son muy capaces".





La labor de la Comisión de Búsqueda será la de trabajar con la Fiscalía de Desaparecidos en labores de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre autoridades para la localización de las personas desaparecidas.

LS