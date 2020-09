Este sábado 12 rutas ajustan derrotero en Zapopan por Línea 3

Este sábado 19 de septiembre, al menos 12 rutas que circulan por Zapopan tendrán modificaciones en su derrotero o en su terminal, esto tras la apertura de la Línea 3 (L3) del Tren Ligero.

Se trata de las rutas C88 (161 Milpillas y 161 Mirador del Bosque) y C89 (Copala) que su nueva terminal será la Estación Periférico Belenes. La T16B (275F Nextipac); T16B1 (275F Ángeles de Nextipac); T16B C03 (633 Las agujas); T16B C04 (633 Villas de las Lomas); y C84 (631) concluirán su derrotero en la Estación Zapopan Centro.

Las cuatro rutas restantes son la T16A C01 (163 Valle Los Molinos) que llegará a la Estación Plaza Patria; la T16B C05 (633 Palermo) y la C85 (631 A) terminarán en la Estación La Normal; y la C120 (25) modificará su derrotero, pues al ir por Circunvalación ya no doblará por Avenida Alcalde, seguirá por la misma Avenida y doblará en Ávila Camacho para luego girar en Avenida Patria. Su última parada será en la colonia Volcan Colli, en Zapopan.

Hace una semana, se anunció la modificación de ocho rutas que circulan por el municipio de Guadalajara y que también debieron cambiar derroteros por la apertura de la L3.

Se tratan de las rutas C90 (antes 165); C91 (antes 166); C92 (antes 167); C94 (antes 169); C117 (antes 78 Molinos). Además de la Troncal 15 con sus complementarias C04 (antes 231 C), C 05 (antes 275 B Higuerillas); C 06 (antes 275 C). Todas llegan al Centro de Transferencia Multimodal (Cetram) que se encuentra de manera subterránea en la Estación Normal (L3).

Además de estas rutas, se prevé que el sábado 26 de septiembre cinco rutas que circulan por Tlaquepaque también tengan cambios en su derrotero.

La Secretaría de Transporte enfatizó que con la llegada de la Línea 3 ninguna ruta saldrá de operaciones. Entre las rutas modificadas en Guadalajara y Zapopan, y a modificarse en Tlaquepaque suman 25, lo que representa un 14.53% del total de las rutas que pasan por los entornos de la nueva línea.

NR