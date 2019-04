Entregan pensiones en Tlaquepaque mientras alcanzan apoyo del Gobierno Federal

Como parte del programa "Queremos Cuidarte", en el Centro Cultural "El Refugio" se hizo entrega de mil 200 apoyos a adultos mayores que, de acuerdo con asistentes, se anotaron en enero para poder "concursar" por el apoyo, ya que no se les dió a todos. Este va de los 60 hasta los 67 años, es decir, antes de poder ser parte de "Bienestar para los Adultos Mayores", que exige los 68 años cumplidos.

En este programa del municipio de Tlaquepaque, basados en un estudio socioeconómico, se les otorga mensual o bimestralmente hasta cinco apoyos anuales a adultos mayores. Anteriormente, este se les daba a quienes tuvieran de 60 a 64 años, sin embargo, según manifestó la alcaldesa, María Elena Limón, "el Gobierno Federal cambió sus reglas de operación y antes era de 65 y más y ahora serán de 68 y más, pues vamos a tener que hacer una modificación a nuestra reglas el año que viene para incluir a las personas de 60 hasta 67 años".

De acuerdo con Limón, el programa cuenta con un presupuesto de 12 millones de pesos, seis más que el año pasado, y es "uno de los programas sociales que impulsamos en beneficio de las personas económicamente desfavorecidas".

Por su parte, Mirna Citlalli Amaya de Luna, Coordinadora de Construcción de la Comunidad, señaló que hoy se hizo la primer entrega de apoyos bimestrales de dos mil pesos por concepto de los meses marzo y abril; ya que enero y febrero fueron inscripciones.

Reclaman fallos en programas

Algunas personas inconformes reclamaron que no se hicieron los estudios socioeconómicos correspondientes, ya que "hay quienes no tienen necesidad y les dieron. Tienen negocios, carros, lo sabemos porque los conocemos, y quienes no tenemos nada no salimos en la lista", cuenta Manuela Alcalá, de 63 años, quien vive con diabetes y no fue beneficiaria del programa.

Además, otras asistieron con la esperanza de que les dieran un tipo de apoyo, ya que no ha llegado por parte del programa "Bienestar para los Adultos Mayores" del Gobierno Federal "nos dijeron que antes de semana santa ya iban a entregar las tarjetas, pero todavía no me llega", explicó María Ofelia Gómez, de 64 años.

