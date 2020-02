Entrampado, nombramiento del encargado de evaluar a magistrados y jueces

El Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) enfrenta contratiempos para integrar la segunda terna que propondrá de aspirantes a dirigir el Centro de Evaluación de Control y Confianza del Poder Judicial; quien será el encargado de las evaluaciones a jueces y magistrados.

Luego de que el Congreso del Estado rechazó la primera propuesta, el STJE debe presentar otros perfiles. El magistrado, Ricardo Suro Esteves, reconoció que se les ha complicado encontrar tres perfiles adecuados. Negó que la demora sea para retrasar las evaluaciones y aseveró que el STJE es el más interesado en que se concrete el nombramiento.

"No está lista la terna, dos personas de último momento me dijeron que mejor no quieren participar y queremos mandar buenos perfiles, pero va a estar lista en estos días. Obviamente a nosotros nos urge sacarlo, ya la próxima semana debe estar lista", expuso.

En diciembre del año pasado, el Supremo Tribunal presentó una primera terna, pero ninguno de los aspirantes alcanzó mayoría de votos en el Congreso del Estado. Se había propuesto al ex fiscal central Fausto Mancilla Martínez, al académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) Héctor Eladio Hermosillo Allende y al magistrado federal en retiro Andrés Cruz Martínez.

En caso de que la mayoría de los diputados tampoco avalen algún perfil de la segunda terna, el nombramiento será definido vía insaculación (sorteo) entre los seis aspirantes propuestos. El director durará en su cargo cinco años sin derecho a reelección.

Tras el nombramiento de titular del Centro de Evaluación se tendrá que iniciar el proceso para certificar al ente evaluador ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Fiscalía General de la República. El magistrado Suro calculó que ese proceso llevaría alrededor de seis meses.

PARA SABER

De acuerdo con la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial estatal, aprobada en 2019, el Centro de Evaluación de Control y Confianza será el encargado de realizar las evaluaciones de evolución patrimonial y control de confianza de las y los jueces de primera instancia y a Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. El Centro coadyuvará con el Consejo de la Judicatura del Estado y la Comisión de Ética y Probidad del STJE en la realización de análisis de evolución patrimonial de los juzgadores.

