Enrique Alfaro exige a Durazo más dinero para Policías

Para fortalecer a las corporaciones de seguridad estatales y municipales y que estén a la par de la Guardia Nacional, Enrique Alfaro solicitó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del país, Alfonso Durazo, que se consideren más recursos del presupuesto 2020.

Durante la visita de Durazo a Guadalajara, el gobernador de Jalisco justificó que la metrópoli concentra 90% de la incidencia delictiva estatal, por lo que se trabaja en la Policía Metropolitana, para lo que homologaron salarios de las corporaciones cuyos rangos iban de ocho mil a 23 mil pesos mensuales.

Para esto, el Estado aportó cientos de millones de pesos, pero para que funcione se requiere ahora del apoyo federal.

Alfaro hizo la demanda en Palacio de Gobierno. Allí recordó que antes de la conformación de la Guardia Nacional se abordó la necesidad de reforzar a las corporaciones.

Incluso se estableció, en el Artículo 7 transitorio de la Constitución, que las entidades deben presentar al Consejo Nacional de Seguridad Pública un programa para cumplir con este objetivo.

Y para su ejecución, se deben establecer las previsiones en los presupuestos de egresos de la Federación a partir del Ejercicio Fiscal 2020.

Durazo afirmó que replicará la solicitud. Sin embargo, acotó que existen dificultades presupuestales.

Tras un encuentro con el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Alfaro anticipó que la Entidad afrontará un recorte generalizado de unos tres mil 500 millones de pesos por parte del Gobierno federal para el Ejercicio Fiscal 2020.

En el evento, el mandatario estatal también habló sobre los avances en los 11 meses de su administración, como la reducción de delitos patrimoniales en 30 por ciento. Durazo avaló su estrategia de seguridad.

Las autoridades federales redujeron las zonas prioritarias de seguridad en Jalisco para concentrarse actualmente la región Altos Norte. EFE/Archivo

Faltan más de mil 300 elementos de la Guardia

Tras el anuncio del despliegue de 72 mil elementos de la Guardia Nacional en el país, el plan de seguridad del Gobierno federal contempló que se destinarían tres mil 600 uniformados para Jalisco en el presente año. No obstante, a poco más de un mes de concluir 2019, han llegado sólo dos mil 273 efectivos.

La promesa de que sea este año no se cumplirá, pues según afirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, durante una visita a Jalisco, será en los próximos meses cuando arriben los faltantes (mil 327), ya que no han llegado porque no han formado a la totalidad de la corporación, debido a se requiere de un proceso de entrenamiento de siete meses para que egrese una generación. Y cuando lleguen, pondrán especial atención en los Altos Norte.

Con el argumento de que hubo bajas “sensibles” en la incidencia delictiva, como la disminución de 30% en delitos patrimoniales en zona metropolitana en octubre, las autoridades federales redujeron las zonas prioritarias de seguridad en Jalisco para concentrarse actualmente la región Altos Norte, expuso Durazo.

“Vamos a poner énfasis en la región de Lagos de Moreno y Altos Norte que es una de las regiones en las que todavía no se han logrado los resultados en materia de seguridad pública”.

A mediados de año se anunció que había ocho regiones prioritarias en materia de seguridad en Jalisco identificadas por la Federación: Mascota y Puerto Vallarta; Ameca; Colotlán; Guadalajara; Zapopan y Tequila; Zapotlán el Grande y Autlán; Jocotepec, Tlajomulco y Tonalá; y La Barca, Lagos de Moreno y Tepatitlán.

Discusión de detenciones

El registro nacional de detenciones, las extorsiones telefónicas y la simplificación de la compra de armamento para las corporaciones policiales fueron de los principales temas a tratar en la Segunda Reunión de Conferencias de Secretarios de Seguridad Pública, del Sistema Penitenciario y de Seguridad Pública Municipal, Zona Occidente.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, quien estuvo presente en la ceremonia de arranque de la reunión, manifestó que ya se debe dar cabal cumplimiento a lo ordenado por la Ley Nacional del Registro de Detenciones, la cual entra en vigor en los próximos días.