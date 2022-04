La sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de sancionar al gobernador de Jalisco, por no haber suspendido la propaganda estatal durante el periodo de veda por la consulta popular sobre el juicio a los ex presidentes; quedó sólo en un exhorto del Congreso estatal.

El TEPJF ordenó al Congreso de Jalisco imponer una sanción al titular del Poder Ejecutivo local por haber incumplido con la obligación constitucional de suspender la propaganda. En la resolución el magistrado de la Sala Especializada del TEPJF, Luis Espíndola Morales, calificó el hecho como falta grave.

En sesión del pleno del Congreso estatal se presentó un dictamen que planteó remitir un exhorto al gobernador a conducirse dentro del marco legal que regula el desarrollo de las consultas populares.

El diputado de Hagamos, Enrique Velázquez González, sostuvo que el acuerdo no cumple con la orden del Tribunal que solicitó sanción y no un exhorto. Anticipó que el TEPJF no dará por cumplida la orden y volverá remitir el tema al Legislativo.

“Cómo este Congreso va a exhortar al gobernador para que se porte bien, si ya el Tribunal dijo que lo sancionen, tantito faltó para que lo mandaran a misa a confesarse. Es un asunto de procedimiento y dice la ley que la sanción puede ser desde una amonestación hasta la inhabilitación”, argumentó.

La morenista, María Padilla Romo, cuestionó que la sanción no llegue ni a la amonestación y advirtió que el Congreso corre el riesgo de caer en desacato por no abordar adecuadamente el tema.

“El gobernador cometió una violación a un proceso de naturaleza electoral, ese fue el veredicto del Tribunal y nos turna a nosotros el asunto para poner la sanción. Este es un presagio de impunidad que mucho lamentamos”, comentó.

El acuerdo con el exhorto al gobernador se aprobó con 24 votos a favor, de legisladores de MC, PAN, PRI y Verde. Votaron en contra ocho diputados de Morena y dos de Hagamos.

JL