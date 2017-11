Encuentran a siete de cada 10 desaparecidas en octubre

En octubre pasado, la Fiscalía estatal recibió, a través del Protocolo Alba, 107 denuncias de mujeres que no regresaron a sus domicilios por desaparición forzada o por ausencia.

De éstas, 34 se generaron en Guadalajara, 18 en Tlajomulco, 14 en Zapopan y Tonalá, respectivamente, 11 en Tlaquepaque y 10 en Puerto Vallarta.

El titular de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, Dante Haro, resaltó que 75 fueron localizadas con vida. El funcionario explicó que de las 32 restantes se tiene conocimiento, en algunos casos, de su paradero en otro Estado.

“A veces decir que hay una desaparición forzada no quiere decir que no haya sido voluntaria. Al menos ocho de cada 10 fueron mujeres que decidieron irse”, dijo el funcionario.

Haro, ex fiscal de Derechos Humanos que llegó al puesto de forma interina tras la renuncia de María Teresa Medina Villalobos, agregó que con la incorporación a esta área de la Unidad de Análisis y Contexto se podrá estudiar qué ocurre en cada una de las regiones de la Entidad.

"Hay ocasiones en que las mamás llegan y dicen: ‘Tiene 13 años y ella acostumbra a no ir a dormir’. Hay muchos problemas de drogadicción y mezclarse con personas que se dedican a esto".

Explicó que en ocasiones difunden información a través de las redes sociales para dar, con más rapidez, con la ubicación de las mujeres reportadas como desaparecidas, pero también se reservan ciertos datos para evitar que se utilicen en su contra.

La titular del Protocolo Alba, Cecilia Vargas, destacó que si bien durante el mes pasado el promedio de denuncias por desaparición de mujeres fue de tres al día, acentuó que la mayoría reportó a personas que decidieron ausentarse.

Con respecto a las mujeres que encuentran sin vida, y que están relacionadas con delitos de alto impacto, acentuó que presentan huellas de tortura.

“Algo que es muy preocupante es que de los homicidios que hemos visto es que son mujeres con características de feminicidio. Todos los cuerpos están tratados de tal manera que reflejan el odio por el género”.

“Yo sentía que estaba casi adentro del carro”

Susana tiene 14 años. Hace unos meses, mientras caminaba por la Colonia Jardines Alcalde, un automovilista le pidió indicaciones para llegar a un lugar. Ella, extrañada, le dijo que no tenía conocimiento del sitio. Sin embargo, el hombre abrió la puerta de su coche y le dijo que subiera.

“No sé cómo pasó, pero yo sentía que estaba casi adentro del carro y me asusté muchísimo. Lo que hice, aunque suene muy tonto, fue correr al otro lado de la calle para escaparme y busqué un lugar donde estuviera segura”.

Susana se metió en el templo de Santo Domingo de Guzmán. Allí esperó al menos 30 minutos a que el vehículo dejara circular por la zona.

“Estuve ahí un buen rato hasta que ya no vi el carro, pero sí tuve miedo. Lo que hice fue pedirle a una amiga que me ayudara a pedir un Uber para poder ir a mi casa”.

La experiencia de Susana la ha llevado a vivir con miedo. Explica que,desde ese hecho, al salir a la calle busca los lugares en los que puede resguardarse si sucediera nuevamente un acto de este tipo. Camina cuidándose de que nadie la siga, que no existan carros que podrían ser sospechosos. La idea de salir sola y desplazarse libremente por la ciudad ha quedado en el olvido para ella.

“Ahora me muevo en Uber o le pido a mis papás que me lleven a un lugar. También mi hermana y su novio suelen llevarme y recogerme de los lugares, porque la verdad sí me da miedo estar sola”.

Señalan pendientes en materia de violencia de género

Durante la conferencia que ofrecieron organizaciones civiles para comunicar el balance sobre las acciones para erradicar la violencia de género en Jalisco, María de la Luz Estrada, de Católicas por el Derecho a Decidir, comentó que pese a la creación de grupos especiales, los casos de desapariciones y de feminicidios se han mantenido en el Estado.

Destacó que de 81 casos de mujeres asesinadas en Jalisco, sólo 12 fueron investigados como feminicidios.

“En seis meses no podemos revertir la violencia de género. Es importante que las instituciones cumplan sus declaraciones de prevenir y erradicarla. Nosotros queremos resultados".

Agregó que entre 2016 y 2017 se registraron dos mil 24 casos de violación de adolescentes y niñas que se suman a los 576 de mujeres adultas.

Afirmó que el problema en la Entidad es grave. Acentuó que se ha igualado a Veracruz, Puebla, Querétaro y Sonora, que cuentan con índices elevados de violencia de género.

“En seis meses no podemos revertir la violencia de género. Es importante que las instituciones cumplan sus declaraciones de prevenir y erradicarla. Nosotros queremos resultados, necesitamos tiempo para ver el impacto y la implementación de las acciones de las instituciones, porque no siempre se aplican y si no se aplican, no van a funcionar”.

GUÍA

Pendientes en Jalisco

Entre los pendientes para erradicar la violencia de género en el Estado, de acuerdo con Patricia Bobadilla Zamora, del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios, se encuentran:

• Unidad de Contexto para la investigación de feminicidios.

• Unidad especializada contra el delito de trata de mujeres.

• Fortalecimiento del Protocolo Alba a través de unidades de reacción de búsqueda.

• Revisar y modificar el Protocolo de investigación del delito de feminicidio con perspectiva de género.

• Crear mecanismos de articulación entre las distintas agencias ministeriales que atienden a las mujeres víctimas de violencia.

• Elaborar el Programa Estatal de la Interrupción Legal del Embarazo.

• Rediseñar e implementar Banco Estatal de Datos.

TELÓN DE FONDO

Se disparan desapariciones de mujeres este año en Jalisco

El pasado 3 de noviembre, este medio de comunicación publicó que, si bien en diciembre de 2016 la Fiscalía documentó 73 casos de mujeres desaparecidas en el Estado que no han sido localizadas, hasta septiembre de este año la cifra aumentó a 183.

Este incremento se dio a pesar de que en junio de 2016 se implementó el Protocolo Alba, cuyo objetivo es reaccionar inmediatamente luego de que se comunica la desaparición de una mujer o niña.

En ese entonces, a través de este mecanismo se registraron mil 925 reportes de mujeres desaparecidas, de las cuales mil 669 (86%) fueron encontradas con vida y 16 muertas. Sin embargo, Gerardo de la Cruz Tovar, investigador de la Universidad Panamericana (UP), señaló que los esfuerzos de las autoridades son insuficientes.

“Hablar de estos 110 casos nuevos nos dice que la actividad que está llevando a cabo la autoridad no resulta. Y el que la fiscal renuncie, a dos meses de entrar en funciones, nos habla entonces de que se está improvisando en algo que debería estar bien instalado”.

Dante Haro, ex fiscal de Derechos Humanos que llegó a la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de forma interina tras la renuncia de María Teresa Medina Villalobos, agregó que algunas complicaciones que han encontrado en las investigaciones tienen que ver principalmente con que los familiares no dan la información completa al levantar un reporte por desaparición.

El funcionario acentuó que actualmente trabajan para que, en cuanto exista la presunción de algún ilícito, se remita al área especializada.

VOCES

Lucha para encontrar a su hija María Fernanda

Hace un año y tres meses María Fernanda Azpeitia desapareció en Jalisco. Para su madre, Claudia Amador, la lucha ha sido interminable y el tiempo que ha pasado desde la última vez que vio a su hija se ha convertido en la esperanza de verla nuevamente.

Claudia, al igual que las otras madres de las desaparecidas, ha buscado la forma de impulsar la investigación en la Fiscalía. Para ella, la página de Facebook “Encuentren a María Fernanda” se ha convertido en un espacio donde mantiene vigente el caso y desde donde recopila información, que recibe a través de los usuarios de la red social, para presionar a las autoridades y que el caso de su hija mayor no quede en el olvido.

“Cuando yo supe que había sido capturada me sentí muy feliz. No sentía rabia o coraje, no quería atacarla como los del Ministerio Público creían, que me iba a abalanzar a ella en la audiencia".

El primero de noviembre de 2017, la Fiscalía General del Estado anunció que había sido capturada en Chihuahua Yanett “N”, ex cuñada de María Fernanda y presunta implicada en su desaparición. Para Claudia esta era una pequeña señal de esperanza y de justicia por la desaparición de su hija.

“Cuando yo supe que había sido capturada me sentí muy feliz. No sentía rabia o coraje, no quería atacarla como los del Ministerio Público creían, que me iba a abalanzar a ella en la audiencia. Yo estaba muy tranquila y en paz conmigo misma”.

Claudia explica que la relación con Yanett era cercana. Cuenta que en alguna ocasión tuvo la oportunidad de decirle que “los hijos son sagrados, que son intocables”. Ahora ella estaba siendo aprehendida por presuntamente participar en la desaparición de su hija.

“Yo la vi en la audiencia y lo primero que pensé fue que a mí no me gustaría que, bajo ningún motivo, uno de mis hijos pasara por un lugar como ese. Yo le dije: ‘Que Dios te cuide, no sé qué más venga para ti’”.