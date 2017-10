Encausar fuerza ciudadana, reto de próximos gobiernos: Konzevik

En una elección popular, tres de cada 10 votos son de jóvenes, entonces, hay que saber qué es lo que quieren, en qué creen, en qué piensan, qué necesitan y cómo razonan su voto, para no llegar con los mismos discursos de siempre.

Como parte de los festejos del 100 aniversario del periódico EL INFORMADOR, el conferencista David Konzevik brindó una charla ante líderes de Jalisco, entre políticos, empresariales y sociales, así como directivos de esta casa editorial.

Hizo referencia a la política actual, con miras a las elecciones en el 2018 en México, respecto al trabajo que los aspirantes a gobernar deben hacer para aprovechar la fortaleza ciudadana, como la que se observó en el sismo del 19 de septiembre.

"Si viene un político y logra que esta fuerza excepcional que se evidenció en el terremoto, esa prueba enorme de solidaridad y generosidad que eliminó las clases sociales, los colores, el sexo, se encauce desde el punto de vista político, el país tiene todo para alcanzarlo, y todos esos jóvenes están a la espera de que aparezca ese político".

Señaló que políticos no pueden seguir con la promesa de que acabarán con la corrupción en "15 segundos".

El futuro personal y colectivo como nación no es algo que aparece sino es algo que se crea, además que cualquier gobernante debe ser una opción de esperanza, que conecte con un posicionamiento diferente.

Incluso, debe entenderse que un presupuesto gubernamental equilibrado no es de izquierda o de derecha, sino de sentido común y con finanzas sanas.

"Si hubiera un undécimo mandamiento en política y en los negocios, debería decir: no crearás falsas expectativas, los países van a cambiar el día que se presente alguien y diga como Winston Churchill, les ofrezco sangre, sudor y lágrimas, no les ofrezco el paraíso en la próxima esquina, porque eso no existe".