Encarcelamiento de universitarios no es pleito entre particulares, son presos políticos: Mara Robles

Pese a que a que el gobernador de Jalisco ha insistido que el conflicto por el cual tres jóvenes universitarios, Javier Armenta Araiza, Ilich Cisneros González y José Rojas Umazor, se encuentran en prisión, la diputada por Hagamos, Mara Robles, ha señalado las diversas inconsistencias que hacen que no sea así.

Por el contrario, señaló, se trata de presos políticos que se encuentran encarcelados por intereses del propio gobernador de Jalisco y si "cartel inmobiliario", así como por tratarse se una jugada más, parte del conflicto que sostiene con la Universidad de Guadalajara. "Se trata de un tema político, los chicos son presos políticos.

Lo único que nos faltaba en el Estado después de la inseguridad y de las desapariciones, es que ahora tengamos presos políticos, y evidentemente el juez es parte, porque tiene conflicto de interés pues es esposo de quien fuera la síndico del ayuntamiento de Guadalajara involucrada en el caso y denunciada previamente", señaló Mara Robles.

La diputada dijo, se trata de una represión a la manifestación, pues los jóvenes, a quienes se les señala por el delito de despojo con violencia de inmuebles y aguas, por la ocupación, a manera de protesta, solo buscaban defender el predio en Huentitán que estaba destinado a ser un parque, sin embargo fue vendido a particulares para la construcción de vivienda vertical.

"El gobernador se ha colocado como el gobernador más represor del País deteniendo estudiantes, lo creímos que en el viejo régimen estaba agotado lo tenemos ahora consolidado en Jalisco", añadió.

"No son invasores, no iban a despojar el predio para otra cosa, y no usaron la violencia, como sí la usó el Estado para desalojarlos en agosto del 2022. Estaban simplemente ejerciendo su derecho a la libre expresión y la libre manifestación", indicó la diputada.

También dijo, se cometió una ilegalidad desproporcionada al dictarles la prisión preventiva oficiosa cuando es anticonstitucional y la Suprema Corte declaró que esa figura no existe.

El gobernador es un represor de Estudiantes y esto debería ser un escándalo a nivel nacional e internacional, que se exija su liberación cuanto antes.

Otra irregularidad en el caso que además justifica que se trata de un asunto político, explicó Robles, es porque el ahora gobernador, cuando era presidente municipal de Guadalajara, fue cómplice de la ilegalidad al volver a cambiar las empresas que habían incumplido en los acuerdos de la venta del predio, además de que pudo exigirles que la cumplieran y no lo hizo.

"No solo no lo hizo, sino que permitió otra voltereta jurídica y fue cómplice de las extinciones de impuestos, de prediales y sobretodo permitió el atropello de que se diga nuevamente que son 668 millones de pesos cuando el precio se había fijado en dólares y no se tomó en cuenta la inflación. Ya como gobernador tampoco ha exigido, ni al ayuntamiento ni al Congreso del Estado, que se haga valer el cumplimiento de la ley, así como que se cumpla el convenio que decía que debían entregar contraprestaciones. Se han puesto del parte del cartel inmobiliario", manifestó Mara Robles.

Estas, dijo, son las irregularidades y anomalías que demuestran que el gobernador de Jalisco es el actor principal de este caso y que el debido proceso se ha violentado, "que desea dejar la lección de que la protesta social está conjurada y que si alguien se revela contra algo terminará encarcelado", indicó.

Explicó que mucho se ha señalado sobre que la Universidad de Guadalajara estuvo de acuerdo en todos los procesos en torno a la venta del predio, sin embargo, recordó que el entonces rector, Tonatitiuh Bravo, solo firmó de acuerdo con la conformación se un comité de observación y seguimiento a los mismos, pero, este nunca se conformó.

"Además, lo que hubiera hecho quien sea en su momento, ya sean los partidos, los gobiernos o la Universidad, no están obligados a nada, tienen el legítimo derecho a manifestarse por recuperar un espacio público de su comunidad", añadió.

Por último, hizo un llamado a la ciudadanía en general para que se sume a la protesta para exigir la liberación inmediata de los tres jóvenes, quienes esperan al martes para que se desahogue la audiencia en la cual se determinará si se quedan en prisión en lo que se desarrollan las investigaciones.

"Ellos están siendo encarcelados como no se ha encarcelados a quienes deben, como por ejemplo al Magistrado pederasta, José de Jesús Covarrubias, quien sigue hoy prófugo de la justicia, en cambio, en cambio jóvenes que son inocentes sí están encarcelados", expresó Robles.