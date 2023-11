En FIL, Xóchitl Gálvez urge a reducir las desigualdades sociales

Como parte del programa de FIL Pensamiento, de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, mujeres políticas mexicanas, entre quienes se encontró Xóchitl Gálvez, precandidata por la presidencia de México por el Frente Amplio, debatieron sobre el rumbo del País, considerando que una de las prioridades debe ser el combate a la desigualdad y la erradicación de la pobreza.

Lo anterior ocurrió dentro del foro “Retos frente a la erradicación de la pobreza en México”, donde Xóchitl Gálvez consideró que dos de los principales problemas que deben erradicarse desde estrategias impulsadas por el Gobierno Federal son la desigualdad social y la salud, que de la mano de la pobreza limitan el desarrollo de las sociedades más vulnerables del País.

Señaló que para ello deben de redirigirse los recursos de una forma adecuada, pues, por ejemplo, si bien las personas adultas mayores merecen tener una pensión de acceso universal, también deben tener garantizado el acceso a la salud y a sus medicamentos, cosa que actualmente no pasa, por lo cual deben optar por comprar sus claves en farmacias particulares.

“Necesitamos que los jóvenes tengan escuelas de tiempo completo, les estamos dejando a merced del crimen a las y los jóvenes. Entonces sí creo que necesitamos priorizar”, expresó la senadora con licencia.

A ello se sumó la voz de Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), quien recordó que en México hay 25.1 millones de personas en pobreza extrema, por quienes se debe de trabajar para que puedan tener acceso a las garantías básicas, como la salud, pues si bien hay apoyos económicos que se brindan desde la federación, el no tener acceso a las atenciones básicas representa gastos superiores a los que recibe.

“Tenemos un problema en la política fiscal de las transferencias, y en ella los datos son clarísimos, se rompió la progresividad. En este momento no se está ayudando a los más pobres en menor medida, disminuyó la pobreza entre el 2020 y el 2022, pero aumentó la pobreza extrema, y ahí hay algo mal. La pobreza no es solo un tema de dinero porque el dinero por sí solo no resuelve. Quien quiera que quiera gobernar este País se enfrentará a problemas puntuales para atender el sector salud y el educativo, aunado a un tema de seguridad”, manifestó.

Martha Delgado Peralta, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, puntualizó que el fenómeno de la pobreza extrema es muy complejo, por lo cual su combate debe ser una política prioritaria de Estado, y debe tener un enfoque de género, pues en México si bien las mujeres tienen hoy la mitad del empleo, de los salarios, las pensiones, tienen el doble de responsabilidades por ser quienes, principalmente, sostienen el sistema de cuidados del País.

“Debemos tener políticas públicas que tengan en cuenta esta situación para poder lograr una equidad de acceso más justo a los temas que ya hemos abordado. Además, los temas de la feminización de la pobreza también ocasionan una mayor vulnerabilización de las niñas y mujeres, una exposición mayor a la violencia por su situación doméstica y, en muchas veces, hacinamiento”, dijo Delgado Peralta.

La editora y promotora de la cultura en México, Consuelo Sáizar, señaló durante su intervención en el panel, que los recursos también tienen que contemplar a la cultura, sobre todo a las personas artesanas, quienes también suelen vivir en desigualdad, pero también para poder impulsar la cultura desde distintos ámbitos, como la escultura, el teatro, entre otras artes, pues en conjunto, “la cultura también puede ayudar a combatir las desigualdades del País”, pero, para ello, debe definirse la vocación cultural de cada entidad para, a partir de ello, generar estrategias focalizadas.