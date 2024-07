Xóchitl Gálvez: A favor de la reforma judicial, pero sin odio

La senadora Xóchitl Gálvez señaló ayer que el Poder Judicial no es perfecto y es necesario reformarlo, pero no está de acuerdo en que los ministros, magistrados y jueces sean elegidos por el voto popular.

“Estoy a favor de una reforma al Poder Judicial, pero sin odio y sin venganza. El Poder Judicial no es perfecto, nunca lo ha sido y no lo será porque es humano, lo mismo sucede con los otros dos Poderes, pero sus defectos no justifican que se le trate como enemigo de la sociedad, no justifica las arbitrariedades, no justifican el abuso”, dijo en su participación en el cuarto foro para analizar la reforma al Poder Judicial “División de Poderes: medios legales y constitucionales”, realizado en Chiapas.

Subrayó que se debe plantear una reforma “para perfeccionarlo no para destruirlo”, y propuso atender la prevención del delito con educación y justicia cívica, y reformar las instituciones de procuración de la justicia estatal y federal porque, a su parecer, las capacidades de investigación están rebasadas.

“No hay reforma al Poder Judicial de México completa, si no se reforman los poderes judiciales locales. Tampoco puede haber reforma al Poder Judicial si a los jueces federales y locales no se les garantiza independencia y autonomía para cumplir su deber. No estoy de acuerdo en desmantelar la carrera judicial federal, es indispensable contar con conocimiento, experiencia y honestidad; la popularidad no es sustituto de la capacidad y el mérito”, comentó.

Y le envió un mensaje al Presidente López Obrador: “Que se escuche hasta Palacio Nacional, la experiencia no es igual a corrupción, por todo esto no estoy de acuerdo que se elijan por el voto popular a los ministros de la Suprema Corte, ni a los jueces y magistrados de la Federación”.

También dijo que es urgente una reforma al sistema penitenciario, en cuanto a la imposición de penas.