En Colomos no se construye restaurante, lo están politizando: Del Toro

A pesar de que en el contrato con la empresa Placeres de México S.A. de C.V., que opera los restaurantes Santo Coyote y, próximamente, Coyote Café, en el Bosque Los Colomos, se establece el giro "cafetería-restaurante", el alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro, expresó que no se cambiará la venta de productos "me parece una agenda muy politizada. Es la misma cafetería, los mismos ocho metros, solo se cambiaron las escaleras por rampas".



Ayer, el director general del Organismo Público Descentralizado (OPD) Red de Bosques Urbanos, Israel García Ochoa, aseguró que el lugar tiene 12 años siendo concesionado.



Sobre las denuncias por la falta de licitación de la misma, Del Toro agregó que "cuando la explicación es muy clara y transparente, pero todavía le quieren seguir buscando, alguien decía que por qué no se licitó. Pues es como si se licitaran los cambios de licencia en los locales comerciales: simplemente es un cambio de marca".



Detalló que no se venderán comida o bebidas extras, ni se ampliará el horario, sino que esto "fue lo que generó un reportero en un chisme y, curiosamente, todas las redes de Morena y de adversarios políticos quisieron agarrarlo".



El contrato establece que, para vender comida, se tendría que usar parrilla eléctrica y/o botes de alcohol sólido envasado, no el gas. También, en las reglas del propio Bosque, no se permite la construcción, a menos que sean necesarias para el uso y conservación del mismo.



El alcalde explicó que, para quienes se preocupan por la conservación del lugar, el Bosque tiene reglas, una OPD y una apuesta para que sea de primer nivel para el esparcimiento de los tapatíos.



Sobre afectaciones a la fauna por una posterior montura de música, dijo que no habrá, pues las reglas del lugar no lo permiten.

IM