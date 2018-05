Empresarios se manifiestan contra "descalificaciones" de López Obrador

Aunque sin nombrarlo directamente, el titular nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther volvió a condenar las acusaciones que el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, de la coalición "Juntos Haremos Historia", realizó sobre algunos empresarios mexicanos, a quienes acusó de intervenir en el proceso electoral.



"Condenamos abiertamente las descalificaciones que señalan que no coincidir con una opción política es una forma de corrupción, y las declaraciones que imputan a miembros del sector empresarial conductas imaginarias e inexistentes. Vamos a defender, que no quepa ninguna duda, a cada uno de los 36 mil empresarios del país", aseguró De Hoyos durante la 63 Asamblea Anual de Coparmex Jalisco, celebrada en Expo Guadalajara.



López Obrador acusó, el pasado 1 de mayo, a los empresarios Alberto Bailléres, Germán Larrea, Eduardo Tricio, Claudio X. González y Alejandro Ramírez, de reunirse con Ricardo Anaya, candidato de la coalicion "Por México al Frente", para convencer al presidente Enrique Peña Nieto para que el candidato del PRI, José Antonio Meade, decline su candidatura en favor del panista.

El organismo empresarial definió sus posturas respecto al proceso electoral, y aunque su presidente en Jalisco, Mauro Garza Marín, aseguró que el sector privado es apartidista, hizo un llamado a defender un modelo de libre mercado frente al proteccionismo, preservar la reforma educativa y la capacitación docente, y a rechazar el populismo y el enfrentamiento social con prejuicios clasistas.



"No se puede atacar al sector productivo, ayer el Consejo Coordinador Empresarial dio una cifra en la que nueve de cada 10 empleos los generan los empresarios. Definitivamente no puedes atacar al sector empresarial, de allí nuestro manifiesto". expresó Garza.



Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex nacional, añadió en su discurso que "bajo ninguna circunstancia, tengamos un retorno al autoritarismo, no vamos a permitir lo que ya vivimos en 1970 donde se polarizó a la sociedad (...) esos radicalismos no tienen lugar en el México de hoy".



Otros organismos empresariales de Jalisco también respaldaron una línea crítica a las propuestas de López Obrador. Daniel Curiel, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), pidió respeto a los empresarios y dijo estar preocupado porque simpatizantes de AMLO se manifiesten a favor de expropiar empresas, a raíz de unas declaraciones del escritor Paco Ignacio Taibo II, reconocido simpatizante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).



"Llamamos a la unidad, que no haya voces mesiánicas y tranochadas que pretendan dividir al país", manifestó por su parte Xavier Orendáin, titular de la Cámara de Comercio de Guadalajara (CANACO).



JA