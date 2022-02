Empresarios rechazan ampliar restricción al transporte de carga en la ZMG

La posibilidad de extender el horario de restricción a la circulación del transporte de carga pesada en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), no fue respaldada por representantes del sector empresarial del Estado. Rubén Masayi González Uyeda, titular del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, se pronunció en contra y sostuvo que la medida afectaría la productividad.

“No podemos buscar una calle libre de tráileres y al mismo tiempo estar pidiendo productividad, empleos, industria, atracción de inversión; no se entiende, no van de la mano. La alternativa que existe es generarle vialidad suficiente para poder tolerar un crecimiento industrial y un desarrollo social.”, dijo.

Sostuvo que sería un error ampliar la medida pues la ZMG es punto de confluencia y distribución de insumos que arriban vía el puerto de Manzanillo.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Jalisco, Carlos Villaseñor Franco, manifestó sus reservas a una eventual extensión de la restricción y planteó utilizar alternativas tecnológicas.

“Si empezamos a ampliar más las restricciones vamos a complicar también otros horarios, el flujo de la carga tiene que seguir, la Zona Metropolitana de Guadalajara es un hub logístico y eso nos va a complicar más la operación”, comentó.

Por su parte, Raúl Uranga Lamadrid, presidente del Consejo Directivo de la Cámara de Comercio de Guadalajara (Canaco), consideró que para que la medida no afecte al sector productivo se debe coordinar entre todas las partes para que se aplique con reglas claras y de forma ordenada.

“Pudiera afectar, pero si se hace de una manera ordenada y con comunicación puede funcionar para ambos objetivos, que las empresas y comercios reciban sus mercancías en tiempo y forma, que no haya afectación al consumidor; y, por otro lado, para el objetivo de reducir tráfico y emisiones”, explicó.

Los representantes de la iniciativa privada coincidieron en que el tema se revise entre las autoridades y todos los sectores involucrados.

