Ayer fue 1 de Mayo, Día del Trabajo, y vale la pena recordar la serie de demandas de algunas representaciones de trabajadores al Gobierno federal.

Cerca de 100 mil miembros de organizaciones sindicales y distintos gremios participaron en la marcha unitaria por el Día Internacional del Trabajo y exigieron al Gobierno federal terminar con prácticas como el outsourcing , respetar los derechos de los trabajadores, frenar la precarización del empleo y garantizar el acceso a la salud para la población en general .

Sin la monumental Bandera Nacional ondeando en el Zócalo, participaron el Sindicato Mexicano de Electricistas, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), los padres de los 43 desaparecidos y el gremio minero, que encabeza Napoleón Gómez Urrutia.

Entre comercios abiertos y sin pintas ni desmanes, los sindicalistas marcharon del Hemiciclo a Juárez al Zócalo para exigir una jornada laboral de 40 horas y dos días de descanso por cada cinco laborados, se cumpla el sistema de salud como el de Dinamarca, y atención en menos de seis meses para una cita o cirugía con especialistas del IMSS o ISSSTE .

Mañana soleada en el Centro Histórico con una movilización que salió de varios puntos hacia el epicentro político del país y Palacio Nacional blindado con placas de acero.

El secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA), Humberto Gual, lamentó el desdén y desprecio del Gobierno al quitar la Bandera Nacional, y recordó que México vive un momento histórico ante el proceso electoral que está en marcha, aunque advirtió que los trabajadores no quieren discursos, sino acciones.

Lamentó que ninguno de los candidatos a la Presidencia ha manifestado abiertamente un compromiso con los trabajadores: "Desde aquí hoy, 1 de mayo, les decimos que no nos van a engañar con falsas promesas, hoy sí queremos compromisos reales".

El dirigente de la CNTE Pedro Hernández Morales, informó de un paro indefinido en el país a partir del próximo 15 de mayo para exigir que las respuestas que da el Gobierno a su organización sean verdaderas : "No más dilaciones, no más promesas incumplidas", recalcó.

Dijo que después de cuatro años de silencio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a recibir a la CNTE y se plantean cinco demandas centrales: Aumento salarial de 100% para todos los trabajadores; seguridad social, abrogación de la reforma de 2007 del ISSSTE para restituir la plena jubilación para todos nuestros compañeros.

"No más Afore, no más UMA, régimen solidario de pensiones. No nos satisface esta reforma que se acaba de aprobar, sólo pone un parche a la pérdida de las pensiones de nuestros jubilados".

Napoleón Gómez Urrutia, quien llevó a cientos de integrantes de su sindicato minero uniformados con playeras con la foto del senador por Morena, hizo un recuento de un centenar de reformas en materia laboral aprobadas e hizo una defensa de las políticas del Presidente.

"Estamos en vísperas de un cambio político y tenemos que exigir todos juntos que haya una mayor voluntad política y compromiso para atender las demandas y necesidades de todos los trabajadores de México. Lo tenemos que hacer unidos, porque la unidad es lo que nos da el poder y la fuerza para transformar las cosas", señaló.

Martín Esparza, líder de los electricistas, dijo que esta marcha es simbólica porque es la última del sexenio de López Obrador, y aunque hubo avances en el incremento a los salarios mínimos, también en la Ley Federal del Trabajo aún prevalece el outsourcing, porque la mayor parte de las dependencias e instituciones públicas del país recurren a este tipo de contratación de trabajadores.

"El caso de la Comisión Federal de Electricidad tiene 10 mil empresas contratistas en el país con el esquema de outsourcing y se supone que la reforma laboral que el actual gobierno impulsó era para evitar esa subcontratación", indicó.

También marcharon: STUNAM, SITUAM, Sutnotimex, sindicatos de bancos, del Monte de Piedad, del Instituto Nacional de Migración, INBA y de Colegios de Bachilleres.

La Secretaría de Gobierno indicó que unas 80 mil personas participaron en las movilizaciones.

