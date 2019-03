Empresario pagó boletos para juego de basquetbol durante gira, confirma diputada

Luego de participar en la gira del gobierno estatal por California, la diputada Mirza Flores Gómez calificó como fructífera su visita a Estados Unidos. La legisladora local detalló que se reunió con asociaciones de migrantes que solicitaron apoyos. Planteó la necesidad de buscar una nueva sede para Casa Jalisco en California, que actualmente está en un centro comercial, dijo que se debe buscar otro inmueble que genere identidad para promover programas biculturales y bilingües.

Sobre la polémica por la asistencia del gobernador y parte de la comitiva a un partido de basquetbol, la diputada explicó que ella acudió de "rebote" porque originalmente no tenía boleto.

Argumentó que los boletos para el partido los financió un amigo empresario que vende tequila en Estados Unidos. Reiteró que pagó con recursos propios sus boletos de avión y hospedaje, puntualizó que el Congreso no le entregó recursos para viáticos.

"Eran las nueve treinta de la noche de Guadalajara, siete treinta de allá, ya habíamos terminado toda nuestra labor. Yo la verdad es que no iba a ir, porque no había boleto para mí y al final dos personas no alcanzaron a llegar y pues de suerte y de rebote me tocó, yo llegué hasta tarde al partido", comentó.

Flores Gómez detalló que participó en reuniones con representantes de 24 empresas que plantearon la necesidad de reformas en temas relacionados con el ámbito laboral, educativo y tramitología; para hacer más inversiones en la Entidad. Anticipó que presentará iniciativas relacionadas con esos temas.

Añadió que, en los días de gira, trabajó jornadas de hasta doce horas con reuniones desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche.

LS