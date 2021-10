En sesión extraordinaria del consejo general del Instituto Electoral del Estado (IEPC) fueron aprobados los lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular, en el Proceso Electoral Extraordinario 2021, en San Pedro Tlaquepaque, que incluye las especificaciones de paridad, acciones afirmativas, y reglas especiales para aspirantes.

En el debate del tema, el representante de Morena, Rodrigo Solís García, afirmó que emitir lineamientos con especificaciones diferentes a los aplicados en el proceso ordinario violenta la constitucionalidad, solicitó a los consejeros no empatarlos con la convocatoria sólo para mujeres que aprobó el Congreso estatal, y que su partido impugnó.

“Entiendo que esto procede de una lastimosa convocatoria emitida por el Congreso del Estado, pero le solicitamos respetuosamente a los integrantes del consejo general que es un organismo autónomo, que apliquen la normativa relativa al reglamento de elecciones y no permitan la inobservancia del artículo 105 de la Constitución, al inaplicar la acción de inconstitucionalidad 28/2005 que señala que no podrán modificarse las situaciones establecidas en un proceso electoral ordinario para una elección extraordinaria. No es un tema de paridad lo que estamos señalando, es un tema de constitucionalidad; es una desgracia que tomen una causa legitima de manera indebida buscando gananciales políticos”, expuso.

Los argumentos del morenista y los lineamientos se aprobaron empatados con la convocatoria exclusiva para mujeres.

Hubo otros puntos de discusión y voto dividido de los consejeros electorales en aspectos como solicitar a los aspirantes constancia de no estar en el registro de deudores alimentarios morosos y el periodo para presentar licencia al cargo para quienes busquen una candidatura.

En otros asuntos, se acordó negar el registro como aspirantes a candidatos independientes a la ciudadana Fabiola Guadalupe Hurtado Ramírez y a Gustavo de la Torre Navarro, quienes había solicitado el reconocimiento para iniciar con el proceso de recolección de firmas de apoyo a su postulación.

JM