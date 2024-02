El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPCJ) declaró improcedente el recurso de apelación del alcalde de Puerto Vallarta, Luis Alberto Michel, ante la decisión de que en el municipio la candidatura a la alcaldía por Morena sea para una mujer.

De esta forma, el profesor Luis Alberto Michel Rodríguez señaló que buscará la manera de concretar su candidatura.

“No es cosa juzgada” afirmó, por lo que seguirá con el juicio para la Protección de los Derechos político-electorales del Ciudadano impugnando la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco (TEEJ).

La resolución sobre la impugnación que presentó ante el TEEJ contra el IEPC fue dada a conocer el miércoles.

Apegándose al derecho que le asiste, señaló en un comunicado, se actualiza causal de improcedencia del Juicio de Protección de los Derechos Político-Electorales de Luis Alberto Michel Rodríguez, toda vez que se dice que no tiene interés jurídico dentro del mismo, y no produce una afectación directa del acuerdo impugnado; no obstante, esta situación será impugnada en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Esto debido a que tanto el acuerdo del IEPC como la resolución del TEEJ para desechar el recurso que promovió, ambos están vulnerando sus derechos políticos-electorales.

Se agotarán los recursos legales para la defensa de esos derechos que se le están vulnerando -primero por el IEPC y luego por el TEEJ- porque le impediría contender por la reelección a la cual tiene derecho y preferencia constitucional, concluyó el comunicado.

Claudia Delgadillo formalizará con la “Mega alianza” de Jalisco

La candidata Claudia Delgadillo de la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Jalisco”, formalizará su compromiso ante los partidos que conforman la “Mega alianza”.

La primera parada será ante la militancia del Partido del Trabajo en el Estado, posteriormente será ante Futuro, Hagamos, Partido Verde Ecologista de México y, finalmente, con Morena.

“Este acercamiento con cada uno de los referentes, simpatizantes y militantes de los partidos, es un primer momento para alistar los trabajos previos a la campaña electoral que se avecina; Claudia Delgadillo busca refrendar los postulados que dieron vida a un acuerdo partidista y social sin precedentes en la vida política de Jalisco”, señala el comunicado.

Asimismo indica, “se llevarán a cabo diferentes sesiones en cada una de las sedes designadas por los partidos”.

El primer evento se llevará a cabo esta tarde en la Colonia Artesanos, mientras que el último será el martes 13 de febrero, aunque la sede aún no ha sido definida.

En los próximos días la candidata se reunirá con los partidos. ESPECIAL

El TEPJF podría considerar anular votación si hay injerencia criminal

Magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) señalaron que la injerencia del crimen organizado puede ser una causa para anular casillas o hasta una elección; sin embargo, deben reunirse los elementos necesarios para que se acredite dicha acción.

En un encuentro con medios de comunicación, la presidenta del TEPJF, Mónica Soto y los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes sostuvieron que no se puede ignorar el tema de seguridad de las elecciones.

El magistrado Felipe de la Mata expuso que sí está contemplada la anulación de una elección por violencia generalizada, sin embargo, consideró que no es deseable llegar a este punto.

La magistrada presidenta, Mónica Soto, recordó casos como el de Michoacán en el que si bien se anularon algunas casillas, eso no derivó en declarar la nulidad de la elección a nivel estatal.

El Universal

Mónica Soto, magistrada presidenta del TEPJF. ESPECIAL

PRI Jalisco exige al Estado condiciones de seguridad en comicios

Luego de que el presidente del Comité Directivo del PRI en Jalisco, Antonio Padilla Cruz, exigiera seguridad para todos los participantes en las próximas elecciones, esto luego del asesinato a uno de los aspirantes del PRI, el gobernador del Estado declaró que: “No todos los homicidios tienen tinte político”. Por lo que Padilla reaccionó en X: “Incluso si los asesinatos de candidatos no son por asuntos políticos, es obligación del Estado evitar que sucedan. El problema no son las intenciones de los criminales, sino la incapacidad del Gobierno”.

El ITESO seleccionará preguntas para el debate presidencial

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral convocó a mexicanos mayores de 13 años a participar con preguntas dirigidas a las candidaturas en el Primer Debate Presidencial.

También aprobó a Signa Lab, Laboratorio de Innovación Tecnológica y de Estudios Interdisciplinarios Aplicados adscrito al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, quien será responsable de la selección y procesamiento de las 108 preguntas y que cuenta con las condiciones técnicas y operativas para cumplir con la metodología.

CT