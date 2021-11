Elecciones Tlaquepaque 2021: Sin conteo oficial, Maldonado defiende triunfo

Sin un conteo oficial, y con 20% de las actas computadas en el conteo preliminar del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC), Alberto Maldonado, candidato del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) afirmó que ganó en las elecciones extraordinarias de Tlaquepaque.

Señaló que en las casillas donde ya terminaron los conteos de votos, como en las de San Martín de las Flores y en San Pedrito, le informaron que ganaron.

“Ojalá que ahora sí respeten la voluntad de los ciudadanos, que ya no los quieren en Tlaquepaque por las cuentas que entregaron. Ganamos de muchas maneras. Ganamos con la razón jurídica, la contienda jurídica por sacarnos de la boleta y les ganamos hoy. Vamos a defender el triunfo con todo”, expresó.

Añadió que fue una elección de estado, pues “quienes hoy gobiernan fueron a meter las manos con trabajadores de nómina”, como abriendo tarde las urnas y amedrentado a los candidatos a regidores.

“Vamos a cuidar que mañana no amanezcamos con sorpresas, vamos a hacer guardias toda la noche, mañana y hasta pasado mañana para que no haya mapaches y embarazo de urnas. Denunciamos que la bodega no cumplía con los requisitos pero les valió, igual confiamos en los resultados”, dijo.

EL INFORMADOR/Y. MORA

Por su parte, Mario Delgado, presidente nacional del partido, señaló que aunque fue un porcentaje de participación muy bajo, “agradecemos a la gente de Tlaquepaque su participación”.

Agregó que no fue una elección cualquiera, por lo que la dirigencia nacional lo acompañó en la rueda de prensa que brindó en la casa de enlace de Morena.

“Enfrentamos toda la fuerza del gobierno del Estado. Pocas veces habíamos visto esta serie de trampas jurídicas y de las autoridades electorales, como las que vimos para que Beto Maldonado no estuviera en la boleta. Hicieron de todo, trataron de sacarlo a la mala pero logramos que pudiera ser nuestro candidato”, expresó.

Además, afirmó que con las actas que tienen en su poder “podemos asegurar que la tendencia nos favorece y Beto Maldonado nuevamente ganó la elección y será presidente municipal de Tlaquepaque”.

Pero también pidió a los representantes de casilla de Morena cuidar las actas. “Como dicen 'lo bueno que ya se van'”, mencionó.

JL