Este jueves, a través de un video, el candidato a la alcaldía de Guadalajara por Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus, declaró que circula en redes sociales un documento en el que se señala que se le retiró la candidatura, algo que calificó como "guerra sucia" por parte de sus adversarios políticos.

"Anda circulando por ahí un documento completamente falso donde dicen que me retiran la candidatura a Guadalajara. Se los advertí desde el principio que iba a haber muchísima guerra sucia, difamaciones y mentiras, esta es una más, y es muestra también de que no me tienen miedo, me tienen pavor (...) ánimo, Guadalajara, que vamos a ganar", asegura Lemus en la grabación.

Pablo Lemus se compromete con víctimas del 22 de abril

Horas antes, el candidato se reunió con personas afectadas por las explosiones del 22 de abril de 1992 en el barrio de Analco, con quienes estableció el compromiso de dar continuidad a la aportación económica que realiza el ayuntamiento tapatío al fideicomiso de apoyo con el que cuentan los ciudadanos afectados.

Además, durante su visita Lemus Navarro también respaldó la iniciativa ciudadana para la instalación de una 'Comisión de la Verdad' para la investigación de los hechos sucedidos hace 29 años, la cual deberá ser encabezada por las propias víctimas.

JM