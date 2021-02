El ex gobernador de Jalisco Francisco Ramírez Acuña, por el PAN; el ex diputado y ex alcalde de Tonalá Jorge Arana, por el PRI; y el ex director de los Hospitales Civiles y diputado Leobardo Alcalá, por el PRD, serán las figuras que coordinen las campañas de los candidatos a diputados postulados por la alianza "Va por México" entre las tres fuerzas políticas.

"Vamos a desarrollar una estrategia que nos permite integrar las estructuras. Vamos a ir incorporando las estructuras de cada partido en los diferentes niveles", explicó Ramiro Hernández, presidente del Revolucionario Institucional en Jalisco, al tiempo que reconoció que en lo local cada partido impulsará proyectos distintos, "pero buscaremos cómo conciliamos los intereses sobreponiendo por encima de todo el interés nacional".

La presidenta estatal del PAN, Pilar Pérez Chavira, detalló que las labores que asumen Francisco Ramírez Acuña, Jorge Arana, y Leobardo Alcalá, durante las campañas electorales son "no solamente de coordinación estratégica, sino también operativa".

Natalia Juárez, dirigente del PRD en Jalisco, explicó que el objetivo trascendental de la alianza política es erradicar lo que llamó un "nulo debate legislativo" dado que "las decisiones que se están tomando vienen desde Palacio Nacional".

Además explicó las bases de esta alianza entre los tres partidos rumbo a las elecciones del próximo 6 de junio a partir del singular contexto actual: "El mundo raro que estamos viviendo es lo que nos permite tene rcoincidencias para unir, de manera muy responsable, a tres visiones de hacer política".

Los propios coordinadores de las campañas legislativas anunciados en mensaje conjunto aspiran a contender en este proceso: Francisco Ramírez Acuña es candidato a diputado por el Distrito 10; Jorge Arana es candidato en el Distrito 11, y Leobardo Alcalá, candidato a diputado en el Distrito 14.