Para el presidente de Hagamos, Ernesto Gutiérrez, y para sus integrantes, a la agrupación política que comenzó a conformarse desde hace dos años, le favorecieron los resultados en las urnas para permanecer como una fuerza política que permitirá hacer oposición en el Estado, aunque, dijo, esperarán los resultados oficiales que el IEPC dé a conocer tras el escrutinio y cómputo que se realizará este día.

“Hagamos llegó a más de 130 mil votos para la elección de munícipes, lo cual nos coloca preliminarmente con un porcentaje de 5.38%, así como 118 mil 600 en la elección de diputaciones, lo cual nos coloca con un 4.89%”, dijo el presidente, con lo cual aseguró, bastará para conservar el registro como partido a nivel estatal.

En rueda de prensa añadió que se contará con representantes municipales y distritales para asegurar el conteo correcto de sus votos, pues si bien no impugnarán ninguna elección, detectaron algunas anomalías que al ser solventadas le darán “un ligero crecimiento” en las cifras para alcanzar al menos nueve alcaldías y una representación en congreso con plurinominales, así como 45 regidores en el Estado.

"Estoy seguro que Hagamos seguirá creciendo y se conformará como la alternativa política más importante"

“A partir de ahora nos encargaremos de demostrar por qué Hagamos es una alternativa seria y sobretodo distinta, de los partidos nuevos somos el más votado. Estoy seguro que Hagamos seguirá creciendo y se conformará como la alternativa política más importante de este Estado”, añadió.

La vicepresidenta del partido, Valeria Ávila, si bien hubo algunos obstáculos, como la asignación de menos presupuesto, la confianza de la ciudadanía en sus propuestas les permitió conservar el registro. “Hemos desplazado a partidos viejos, hoy nos encontramos en el lugar número cinco de la votación y eso también habla del trabajo que se realizó. Sin duda será un gran diferenciador que en el 2024 nos lleve todavía a consolidarnos”, dijo.

Por su parte, Mara Robles, quien se perfila como su representante en el Congreso de Jalisco, refirió que lo que permitió además estos resultados es el hartazgo de la ciudadanía frente a las distintas problemáticas que no han podido ser solventadas por los actuales gobiernos, además de la “tendencia autoritaria” de algunos de sus gobernantes. Por ello, dijo, es que se trabajará desde el papel de cada uno de los integrantes, para lograr hacer un cambio en la sociedad.

"Estamos ahí para equilibrar a los poderes"

“Hagamos estará en el Congreso para no ser nunca más la oficialía de partes del Poder Ejecutivo del Estado. Estamos ahí para equilibrar a los poderes, no para bloquear, no para boicotear, no para ser una oposición que destruya, sino por el contrario, para evaluar, para fiscalizar, evaluar que los resultados sean mejor seguridad y servicios público para los ganadores”, dijo.

Entre las labores que habrán de cumplirse, refirió, se encuentran el establecer sesiones quincenales para evaluar resultados en el Congreso, reformar la ley para amonestar a los funcionarios que no rindan cuentas en el Congreso, la aprobación de una “reforma anticorrupción 2.0 y lograr la iniciativa del servicio profesional de carrera de las y los servidores públicos, entre otros puntos.

Tonatiuh Bravo Padilla, quien habrá de entrar como regidor a la alcaldía de Guadalajara, dijo que las y los integrantes de Hagamos se mantendrán en diálogo abierto para la ciudadanía, pues sus integrantes no son “el tipo de políticos que piden el voto y desaparezcan”, sino que continuarán atentos para brindar un cambio y desarrollo en la sociedad en temas de servicios públicos, seguridad, agua y reactivación económica, demandas prioritarios para la Entidad.

“Hagamos será una oposición responsable, Hagamos tiene su primer compromiso con las y los ciudadanos y por eso defenderá el interés de tapatías y tapatíos por encima de cualquier responsabilidad”, añadió.

Por último, Enrique Velázquez, a quien también perfilan como diputado local de Hagamos, reconoció que algunos de los votos obtenidos se recibieron por “castigo” al resto de los partidos, por lo cual se buscará que el partido se consolide como una verdadera opción para solventar las problemáticas actuales.

“Esto nos lleva uno, a dignificar la política en el Estado; dos a poder informar de manera adecuada para qué sirve el Congreso del Estado, ser un contrapeso en el Ejecutivo, porque al Gobernador hay que decirle en muchas ocasiones que no, aunque esto no quiere decir que Hagamos diga que no a todo”, expresó.

Por último, Juan Carlos Villarreal, quien entrará como regidor a la alcaldía de Tonalá, dijo que el trabajo de Hagamos logró colocarse como un partido a la altura de la contienda gracias a la campaña innovadora y de trascendencia.

NR