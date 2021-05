Calles en mal estado y falta de obras de infraestructura, como la del canal en la colonia Los Puestos, son algunas de las quejas que escuchó el candidato por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la alcaldía de Tlaquepaque, Alberto Maldonado, en su visita por las zonas marginadas del municipio este miércoles.

El canal de aguas sucias en la calle Miguel Aldama de la colonia Los Puestos despide malos olores y es un foco de infección, por lo que los habitantes pidieron al morenista, que de ganar, de solución a este problema.

El candidato confirmó además que las calles no son seguras para transeúntes por el deterioro que presentan y que los baches obligan a los vehículos a no exceder los 30 kilómetros por hora para evitar averías, por lo que se comprometió a cambiar esta situación, de ganar en las próximas elecciones.

El aspirante reiteró a los colonos de la zona de Tateposco que sus principales acciones de gobierno se concentrarán en las colonias marginadas.

NR