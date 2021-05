Este domingo el candidato a la alcaldía de Guadalajara por movimiento Ciudadano se reunió con vecinos de las colonias Universidad y Prados del Nilo, ante quien refrendó sus compromisos de campaña de cara a la elección del próximo 06 de junio.

Lemus Navarro aseguró que con el apoyo de las y los tapatíos existe gran posibilidad de obtener el triunfo, con lo cual se logrará enviar un mensaje a nivel nacional sobre la preferencia del partido y lo que se podrá construir con él en la Perla Tapatía.

“Este triunfo que lograremos el próximo domingo será un mensaje a todo México, que Guadalajara será la cuna del renacimiento del movimiento ciudadano a nivel nacional”, afirmó el candidato emecista.

Ante los vecinos de estas colonias, Lemus Navarro recordó que la participación de las y los ciudadanos es fundamental en la construcción de la democracia y la creación de propuestas de solución para las problemáticas en sus colonias, por lo cual los invitó a las urnas a emitir su voto, además de asegurar que, de llegar al cargo, será un presidente municipal cercano a la gente.

“Falta poco para la victoria, sin embargo, no podemos confiarnos, no podemos echarnos a la hamaca pensando que todo está resuelto y que ya no debemos de hacer nada más, por el contrario y el principal obligado soy yo, de seguir trabajando en las calles estando cerca de la gente, escuchando, resolviendo, siendo solidario y así seguiré trabajando hasta el último minuto que me lo permita la ley electoral”, finalizó.

