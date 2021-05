En un encuentro con mujeres jefas de familia, este Día de las Madres el candidato a la alcaldía de Guadalajara por Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus Navarro, se comprometió a impulsar el talento de las tapatías.

Lo anterior, dijo, a través de acciones como capacitación, y financiamientos, con el objetivo de que las mujeres puedan iniciar o crecer sus propios negocios, para así contar con independencia económica.

“Hay mujeres que son violentadas y tienen al agresor dentro de casa y no pueden salir de ese entorno porque no tienen una independencia económica. He ahí donde radica una de las grandes oportunidades para poder dar a esas mujeres, a través de un programa que ha dado éxito, pero que nosotros vamos a fortalecer, el programa 'Hecho por mujeres', y que ellas puedan elegir el oficio que más les guste”, expresó.

Durante el encuentro, llevado a cabo en la colonia Mexicaltzingo, las jefas de familia también compartieron sus testimonios y solicitudes de mejores oportunidades laborales, ante lo cual Lemus Navarro reiteró que en su proyecto también se contempla la condonación de pagos a negocios como mercados y Giros A, a fin de recuperar la economía del municipio.

Otra de las estrategias compartida durante este diálogo fue la de la implementación de Centros Comunitarios “Colmena” en Guadalajara, que tienen su origen en el modelo de los Parques Bibliotecas de Medellín, Colombia, en cuyos espacios se brindan talleres contra adicciones, violencia intrafamiliar, violencia contra las mujeres y oficios para la reintegración a la vida productiva de las personas.

Las Colmenas, añadió, se instalarán durante los tres años que dure su gobierno en zonas como Rancho Nuevo, Miravalle y Oblatos.

“Queremos volver a la esencia del ser humano, transformarnos, no en base solo a tener más policías en calle, que siempre será importante, pero necesitamos retomar el tejido social que hoy está completamente destruido en nuestro País”, lamentó el candidato.

LS