Aunque la actual Legislatura cuenta con casi la mitad de mujeres, la tendencia debe mantenerse e incluso aumentar para que el Legislativo sirva de contrapeso ante las decisiones del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien ha mostrado poca sensibilidad ante los temas de género, expuso Verónica Juárez Piña, candidata por el PRD al Distrito 16, en Tlaquepaque.

"Este movimiento amplio de mujeres ha sido el que ha puesto el dedo en la llaga de este gobierno, porque no nos escucha, todo lo que les ocurre a las mujeres, a las niñas, lo minimiza, es un gobierno que finalmente no le ha importado el 50% de la población como tal, y me parece que, si las mujeres logramos una mayoría, podemos transformar la vida pública".

La candidata destacó que la presencia de las mujeres en la actual legislatura impidió la desaparición de las estancias infantiles y más de 20 programas enfocados para ellas; además, lo que se legisla ya tiene perspectiva de género.

Pero si hubiera habido más legisladoras, habrían destinado más recursos para prevenir la violencia en contra de las mujeres y ya funcionaría la alerta de género en las entidades federativas donde se ha activado.

Juárez aclaró que las decisiones de las mujeres no son para beneficiarlas a ellas exclusivamente, puesto que sus propuestas son integrales.

"Si una acción que le beneficia a una mujer le va a beneficiar a una familia, a un compañero y de ahí el llamado a que impulsemos a que las mujeres estemos más en la toma de decisiones. Vamos a transformar el poder en beneficio de todas y de todos".

La candidata reconoció que para garantizar que sean elegidas las mejores candidatas, se debe valorar su trayectoria y sus propuestas.

"Quiero convocar a todas las mujeres para que el 6 de junio salgan a votar, a todas las que han sido olvidadas por este gobierno, a todas las que hemos sentido la indolencia del Presidente, a todas las que nos hemos sentido agraviadas cuando el gobierno respalda a un violador, como es Félix Salgado Macedonio".

IM