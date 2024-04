Durante una reunión que sostuvo con comerciantes aledaños al Estadio Jalisco, la candidata de Movimiento Ciudadano a presidenta de Guadalajara, Verónica Delgadillo, se comprometió a tener tolerancia cero con aquellos inspectores corruptos que solo le hacen daño a la ciudad.

Fue clara y directa al asegurar, que todo aquel funcionario que fomente la corrupción, enfrentará las consecuencias; "yo voy a pedir que no haya tolerancia y no haya corrupción, yo lo voy a pedir, y yo voy a pedir a los inspectores que hagan su parte, pero si ellos no están haciendo lo correcto, yo necesito que ustedes me ayuden a denunciar".

Ante decenas de comerciantes aledaños a las inmediaciones del coloso de la Calzada Independencia, sostuvo que cuando sea presidenta municipal necesita que estén en perfecta comunicación, "ustedes haciendo lo suyo, pagando lo que les toca, estando al día, cuidando que el espacio esté limpio, que sea un lugar seguro y yo, voy a ayudar a apretar a los de inspección y reforzar la seguridad".

Dijo entender el trabajo de los comerciantes, porque su padre trabajo 70 años en el Mercado de San Juan de Dios, por eso, sabe el esfuerzo y sacrificio que se hace para sostener un empleo que es el sustento de varias familias.

"Los entiendo, yo sí creo que el comercio es muy noble para que le vaya bien a la ciudad, porque ustedes que generan bienestar para las familias, hay pequeños y grandes comercian y todos son buenos, por eso yo creo que debemos ser aliados de los comerciantes de los empresarios porque ustedes generan empleos, y yo, sí quiero que les vaya bien, pero tenemos que hacer equipo", destacó.

Pidió el apoyo de los comerciantes aledaños al monumental Estadio Jalisco, para innovar y convertir cada visita al coloso en una experiencia segura y de orgullo.

Una vez que escuchó las peticiones de los asistentes, se comprometió a que en su primer año de gobierno, como la primera mujer alcaldesa de Guadalajara, regresará para evaluar los avances que se tuvieron en esta materia, "si el ayuntamiento está haciendo lo que les toca, y ellos, (los comerciantes) lo que les toca".

La candidata de Movimiento Ciudadano agradeció el apoyo del sector y reiteró que su administración trabajara para todos y cada uno de los tapatíos, que se convertirán en las y los guardianes de Guadalajara.

Por la tarde de este miércoles, la candidata a la alcaldía de Guadalajara de Movimiento Ciudadano, visitó la colonia Río Verde, en donde tuvo la oportunidad de tener un acercamiento con los ciudadanos, para hablarles de sus propuestas de gobierno.

Recibiendo el cariño de las personas y platicando cara a cara con los vecinos, les planteó de viva voz sus propuestas para tener una Guadalajara bien limpia, bien segura y bien llena de oportunidades.

