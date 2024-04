La candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Guadalajara, Verónica Delgadillo, se reunió con jóvenes del municipio tapatío en la jornada “Jóvenes con Vero”.

La emecista les presentó una agenda para apoyar, impulsar y consolidar su desarrollo y oportunidades, en la cual, se prevé una bolsa de trabajo especializada para este sector de la población.

Esta bolsa de trabajo estará diseñada especialmente para jóvenes con la cual, formalizarán vínculos con empresas para que puedan acceder a una buena oportunidad laboral.

Delgadillo también dijo que se buscará apostar por las emprendedoras y los emprendedores que están comprometidos con la innovación y posicionar a la capital jalisciense como el corazón de México y Latinoamérica en materia de nuevas empresas vinculadas con la creatividad, el talento y la innovación.

Otra estrategia consiste en desarrollar una incubadora de talentos deportivos, culturales o empresariales, a través del cual, los jóvenes recibirán orientación y apoyo para impulsar los proyectos que quieran desarrollar.

Verónica Delgadillo llamó a los jóvenes a participar activamente en la política al señalar que es este grupo de edad quienes harán la diferencia en las próximas elecciones del próximo 2 de junio.

“Muchos jóvenes no quieren saber de política, muchos jóvenes que hoy están en edad de votar por primera vez no sacaron su credencial porque creen que la política no importa, pero la política define su vida, sus oportunidades laborales, de estudio, lo que pagan para el camión”, dijo.

Las actividades se realizaron en la Plaza Federalismo, donde también se inauguró un mural que representa los íconos de la ciudad de la mano de Alejandro Navarrete (NAGO).

YC