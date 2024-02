Militantes del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Jalisco protestaron esta mañana en la sede del partido por la imposición de algunos candidatos que forman parte de otros partidos políticos.

Uno de los quejosos es José Antonio López Ramírez aspirante al distrito 17 con cabecera en Jocotepec.

“Nosotros estamos haciendo la impugnación ante la Comisión de Honor y Justicia y ante la Comisión Nacional de Elecciones debido a que de los 57 precandidatos quedábamos siete y de los cinco en las famosas supuestas encuestas y finalmente eligen a un candidato del Partido Verde al señor Antonio de Jesús Ramírez y yo soy José Antonio López Ramírez, entonces no creo que haya sido un error de dedo, sino fue un tráfico de influencias”, dijo José Antonio López Ramírez.

Lamentó que los derechos políticos electorales de los morenistas y militantes del partido hayan sido violados.

“Estamos impugnando, punto número uno porque de acuerdo con la convocatoria de Morena y bajo el acuerdo que se tenía la candidatura del distrito electoral 17 era para el Movimiento de Regeneración Nacional no para el Verde Ecologista.

Añadió que el candidato elegido ni siquiera es originario de ninguno de los distritos que conforman el Distrito 17 con sede en Jocotepec.

“Yo soy originario del municipio de Villa Corona, tengo mi residencia en Acatlán y Zacoalco de Torres y por eso tenemos el carácter y la autoridad moral para impugnar, el señor ni siquiera es del distrito por lo tanto no conoce las necesidades del distrito”, aseveró.

El tercer agravio dijo que los principios hablan de no mentir, No Robar y no Traicionar al pueblo de México.

“Estamos aquí ante una violación de los derechos políticos electorales de los morenistas y los correligionarios de nuestro partido Morena porque estamos siendo sujetos de mentira, de engaño y sujetos de un fraude que se está cometiendo en perjuicio de los ciudadanos del Distrito 17”.

Erika Zaragoza, aspirante a la candidatura a la presidencia municipal de Mascota, también cuestionó la forma de selección de candidatos.

“Que nos escuchen y den marcha atrás, revoquen esas candidaturas de los prianistas porque realmente casi un 80% de las candidaturas que se dieron en Jalisco son de prianistas; no son de las bases, no son morenistas”, comentó.

Finalmente los militantes de Morena hicieron una invitación a los morenistas a levantar la voz e impugnar la elección de candidatos “chapulines”.

MF